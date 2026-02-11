平鎮泳池舊址活化 張善政宣布斥50.8億建460戶社宅

桃園市長張善政今在市政會議中宣布，平鎮游泳池舊址活化社會住宅規畫案已完成設計與規畫決標，啟動實質規畫階段。市府將投入約50.8億元，於原址打造約460戶社宅，同步導入微型運動中心、市民活動中心、公托及早療中心等多元公共設施，預計明年動工。

都發局表示，平鎮泳池因設施老舊停業多年，本次規畫將延續原館舍的地方記憶，除社宅外同時導入微型運動中心、市民活動中心、公托和早療中心等設施。

都發局指出，本案導入整體都市設計概念，與平鎮公所合作將追風廣場一併納入考量，戶外空間特別設計跨越基地旁石門大圳的聯通空橋，串聯周邊社區、提升通行便利性，預計建築為地下3層、地上18層共3棟，總投入經費約50.8億元。

張善政表示，平鎮泳池停業多年，市府去年拍板啟動重建規畫，希望結合社宅活化城市空間，住宅發展處持續穩定推展進度，目前已完成關鍵的設計與規畫決標，模擬圖也已完成，預計今年底前完成PCM規畫，明年即可實質動工。

張善政說，規畫中特別設計跨越石門大圳的空橋，串聯周邊社區與廣場，讓整個基地成為社區活動、運動與各項服務的新中心，市府會持續努力活化更多閒置或老舊空間，結合公共機能回應市民需求，逐步改變桃園的城市樣貌。