部長淪車商代言人？關稅全免車價竟「最多降1成」…網：有民進黨政府好安心

台美關稅談判消息延燒，車市卻持續冷清。不少消費者期待美國車開放進口後，國內車價能大幅下修，但經濟部長在產業座談會後直接潑冷水，強調市場期待「降50萬到100萬」幾乎不可能，最多只會降一成，引爆網友不滿情緒。

經濟部長龔明鑫表示，近期國內車市低迷，主因在於消費者預期台美啟動關稅談判後，車價將大幅下滑而選擇觀望。

龔明鑫指出，車廠反映消費者普遍期待降價50萬至100萬元，但「這個幾乎是不可能，因為關稅根本沒那麼高，最多只會降1成」。他也提到，業界希望貿易協議能盡快底定，避免錯誤期待持續影響買氣。

部分網友雖然不滿，但仍有聲音認為價格不可能完全反映關稅，市場終究會自行調整，「才一成XD」、「車商也要賺錢 別想-17%」、「降一成...那剩下7.5在哪」、「你不買我不買明天繼續降」、「外匯車才會還你公道」、「準備全面被外匯車打趴」。

更多網友則直接炸鍋，質疑政府立場與替業者發言，「笑死17.5%只降一成哈哈」、「部長兼車商代言人唷。放什麼屁訂價」、「原來部長是替業者擔心 不是為了大眾消費者」、「關稅取消17.5%，降價一成ＸＤ」、「翻譯 最多降一成幾乎不會降」、「保證下限 絕對不能賣比這個價格低」、「有民進黨政府好安心」、「圖利車商？」。