優化等車服務！ 高鐵與 LINE TODAY 推春節限定燈號預估服務

台灣高鐵春節疏運即將展開，總計11天加開395班次列車、提供2,162班次列車的旅運服務。為有效均化自由座人潮，節省旅客排隊等候時間。台灣高鐵公司今年首度攜手LINE TODAY推出春節疏運期間限定「自由座等候時間」預估燈號全新公共服務，建議春節期間準備利用自由座的旅客，可透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App查詢以及LINE TODAY「生活頻道」預先掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，並優先選擇綠色燈號的時段搭車，即可避開尖峰人潮、節省寶貴時間。

台灣高鐵依據歷年疏運經驗與累積近20年大數據資料，結合AI預測模型，提供旅客可於每日營運前30分鐘查詢當日全線各站、全天自由座預估排隊等候時間；搭配當日即時售票狀況，持續滾動調整以確保資訊更新，並更加符合車站實際狀況；依自由座旅客抵達車站至上車所需排隊等候時間，以每20分鐘為一級、共分五級，更以綠/黃/紅三種顏色提醒；預估等候20分鐘內，先以1個綠燈表示；預估等候20~40分鐘為2個黃燈、40~60分鐘為3個黃燈；預估等候60~80分鐘改為4個紅燈，80分鐘以上則為5個紅燈。高鐵公司希望旅客能夠避開尖峰時段，節省寶貴時間。

此外，疏運期間人潮眾多，台灣高鐵公司也再次呼籲旅客，行動電源如有變形或異常發熱，請勿攜帶搭車或使用；敬請使用BSMI或NCC認證合格的行動電源，乘車時務必隨身攜帶保管，請勿將行動電源置於皮包或行李內充電，充電時應放在視線範圍處，以便一旦發生異常狀況，及時處理；旅客使用或保管行動電源不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任。

台灣高鐵公司統計，截至11日上午8時止，已有121萬2千人次完成對號座訂票。提醒旅客應預留更充裕時間，提早到站準備，避免因人潮過多而延誤行程。年節期間旅客攜帶行李較多，使用手扶梯時可能重心不穩，嚴重時將影響自身及其他旅客安全，台灣高鐵公司特別提醒，攜帶大件行李、年長者、行動不便、孕婦及推嬰兒車的旅客，敬請提早到站並搭乘電梯；搭乘手扶梯的旅客，請緊握扶手、站穩踏階，以確保安全。

此外，考量列車空間有限，敬請旅客乘車時將隨身及小型行李放置於座位上方行李架，讓行李區空間留給大型行李，並注意勿將行李妨礙車門及旅客動線，更不得以行李或物品佔用座位。列車抵達時，敬請遵守先下後上之乘車禮儀，並禮讓搭乘該班車次對號座的旅客優先上下車，共同維持乘車秩序；下車旅客請於列車到站前提早準備，不下車的旅客勿阻擋車門或通道。敬請旅客發揮公德心、相互體諒，讓春節行程更順暢，返鄉出遊更順心。

農曆春節為國人最重視的傳統節日，台灣高鐵除投入最大運能，全力協助旅客順利返鄉、平安過好年，今年也將於台北站及台中站成立前進指揮所，針對自由座人潮進行即時監控，並與台鐵以及國道客運保持橫向聯繫，必要時將啟動「運具聯防」機制，適度將高鐵台中站的旅客，移轉搭乘台鐵或國道客運的加班車。