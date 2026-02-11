快訊

iOS 26更新…iPhone「下拉」偷看LINE訊息失效了！實測2招仍可用：難度飆升

談話全文／賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

誇張！美濃大峽谷上百人遭起訴 盜挖面積等同「2座澄清湖棒球場」

碳交所、證交所攜手臺灣大學 共商 ETS 下農業轉型與資源循環新布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所攜手臺灣大學，共商ETS下農業轉型與資源循環新布局(臺灣證券交易所／提供)
臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所攜手臺灣大學，共商ETS下農業轉型與資源循環新布局(臺灣證券交易所／提供)

因應國發會淨零十二項關鍵戰略的「自然碳匯」與「資源循環零廢棄（循環經濟）」，及台灣總量管制與排放交易（TW ETS）擬於今年下半年啟動模擬試行，臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所與臺灣大學於2月9日舉辦「總量管制下的自然碳匯：土壤碳匯與循環經濟的未來」座談會，邀集農業部及學研專家，就近期受關注的ETS、自然碳匯與循環經濟等關鍵淨零議題進行研討。

臺灣碳權交易所總經理陳脩文開場時指出，以強制性ETS搭配自願性碳信用抵換機制為國際主流之混合型碳定價實務，而自然碳匯與資源循環均為我國淨零轉型的關鍵戰略，隨著環境部公布土壤碳匯方法學以及循環經濟路徑圖草案，企業有望將農地減量與資源循環成效轉化為碳資產，進而帶動農產業綠色轉型。

臺灣大學農業化學系許正一特聘教授探討如何透過農業剩餘資材加速土壤碳增匯，以提升有機碳穩定性，並表示透過施用黑水虻、有機肥料等生物資材，可降低養分流失及強化增匯潛力。農業部資源永續利用司王怡絜科長指出，農業部正導入土壤光譜分析技術以縮短量測期程，並建立國內土壤碳儲圖資，同時，亦啟動「農業場域溫室氣體自願減量業參計畫」的示範案例，透過公私協力將碳匯轉化為具體減量成效。

臺灣大學農業化學系王尚禮教授強調土壤固碳屬動態收支管理，為確保減量額度之真實性，建議透過緩衝儲備機制，因應天災造成之逆轉風險，並透過風險分散與定期監測，維持碳權在計入期中的有效性。臺灣大學實驗林管理處江博能副處長則指出，自然碳匯易受氣候與環境因子干擾而具不確定性，因此，進入市場的碳權應遵守嚴格的保守性原則，而企業應將自然碳匯定位為減排的輔助工具，並以品質為優先考量。

臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所李叢禎教授表示，農業循環經濟必須透過制度設計，將外部成本內部化並解決資訊不對稱導致的「市場失靈」，而ETS與自願減量機制是驅動產業發展的「放大器」，藉由導入價格訊號與標準驗證，能將減量成效轉化為可定價的資產，進而促成投資並帶動循環經濟模式的規模化擴散。

臺灣大學生物環境系統工程學系范致豪教授則分享，循環經濟並非單純回收，而應自源頭導入「生態化設計」以達成廢棄物最小化，並呼籲企業應從「降階回收」轉向「升級回收」以創造更高的循環經濟價值。針對技術落地的挑戰，范教授建議應建立具競爭力的商業模式以克服規模化瓶頸，透過實質的生產與消費模式轉變，厚植產業永續動能。

綜合座談由臺灣大學農業經濟學系張宏浩特聘教授擔任主持人，針對「總量管制對自然碳匯的挑戰」及「循環經濟的跨產業佈局」等議題進行交流。與談專家指出，企業應從追求單一碳權價值（扣抵碳排放責任）轉向重視自然碳匯背後的生物多樣性與 ESG 附加價值，並透過公私協力以及自願減量機制，平衡減量或增匯的執行成本以強化淨零轉型動能。此外，應利用 AI科技落實供應鏈溯源監測，發展農業與高科技業間的產業共生，從源頭控管提升循環經濟產品的末端競爭力。

這次座談會深入解析總量管制下自然碳匯與循環經濟所面臨之現實挑戰，並指引產業界未來發展趨勢與應對策略，期能助力我國低碳永續農業和循環經濟之健全發展。為進一步培育國內自然碳匯與循環經濟相關人才，臺灣碳權交易所2026（今）年亦攜手國內外權威機構開設專業課程，除與農業部林業試驗所合作推出國內首創之「森林碳匯專案實務課程」外，亦將與英國標準協會（BSI）合作開辦「ISO 59004 循環經濟課程」，以強化我國淨零基礎建設，相關課程資訊歡迎至本公司碳學堂網站(https://www.tcx.com.tw/learn/studio/list?type=studio)進一步了解。

農業 永續 碳權交易所
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

證交所舉辦「邁向創新板之路」交流會 以創新板接軌國際

友達衝刺AI布局四箭齊發 拚營運逐季成長

碳交所攜手台灣大學 共商ETS下農業轉型

致伸蟬聯TIPS A級驗證 智財布局助攻AISF戰略轉型

相關新聞

平鎮泳池舊址活化 張善政宣布斥50.8億建460戶社宅

桃園市長張善政今在市政會議中宣布，平鎮游泳池舊址活化社會住宅規畫案已完成設計與規畫決標，啟動實質規畫階段。市府將投入約5...

輝達總部今簽約 賴正鎰：台北房市超級震撼彈來了

台北市政府完成輝達北士科用地都市計畫變更案，今天可望與輝達完成簽約。鄉林集團董事長賴正鎰表示，未來五年將有兩萬名科技人才...

輝達簽約北士科 北投這區迎「三明治紅利」

北市府預計11日與輝達簽約北士科用地，鄉林集團董事長賴正鎰指出，輝達總部帶旺北投區房市，其中石牌、奇岩、復興崗等因房價相...

部長淪車商代言人？關稅全免車價竟「最多降1成」…網：有民進黨政府好安心

台美關稅談判消息延燒，車市卻持續冷清。不少消費者期待美國車開放進口後，國內車價能大幅下修，但經濟部長在產業座談會後直接潑冷水，強調市場期待「降50萬到100萬」幾乎不可能，最多只會降一成，引爆網友不滿

南科房市要飛了？ 台積電南科大擴張最新進度曝

AI浪潮與先進製程需求的強力推升下，台積電計畫於南科特定區投資2奈米先進製程，以及南科三期興建先進封裝廠，業者表示，台積...

輝達今簽約 賴正鎰點名這區將收「三明治紅利」

輝達今天與北市府可望完成簽約，鄉林集團董事長賴正鎰表示，未來五年將會有兩萬名科技人才湧入北士科就業，將加速擴大「城北科技...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。