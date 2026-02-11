基亞集團與澳洲眼科研究中心簽 MOU 將應用基因治療與AI治療網膜病變

基亞（3176）11日宣布，集團旗下澳洲子公司Medic Vision AI Limited（MVA）已與澳洲眼科研究中心（Centre for Eye Research Australia，CERA）簽署合作備忘錄。雙方規劃於澳洲成立合資公司，運用CERA的RNA編輯技術平台（RNA Base Editing Platform），共同開發遺傳性視網膜病變（Inherited Retinal Diseases, IRD）的創新治療方案。

基亞表示，集團於2026年2月10日於台北君悅酒店舉辦「台澳眼科專題研討會」（Taiwan–Australia Ophthalmology Symposium），特別邀請CERA）董事Keith Martin教授、首席研究員劉貴玄教授，以及臺大醫院陳達慶醫師分享最新的研究成果，這次研討會也邀請澳洲駐台代表馮國斌（Robert Fergusson）與會。本次研討會深入探討基因治療與人工智慧（AI）等創新技術，應用於 IRD的治療策略。

藉此國際交流契機，基亞旗下的澳洲子公司 MVA正式與CERA簽署合作備忘錄。雙方規劃於澳洲成立合資公司，運用CERA的RNA編輯技術平台（RNA Base Editing Platform），共同開發IRD的創新治療方案。

基亞說明，CERA為全球前五大、亦為南半球最具指標性的專業眼科研究機構，並與墨爾本大學（University of Melbourne）及維多利亞皇家眼耳醫院（Royal Victorian Eye and Ear Hospital）形成緊密合作聯盟，建構涵蓋基礎研究、臨床試驗至臨床醫療的一體化轉譯研究（Translational Research）體系。

此外，MVA也同時與基亞集團另一子公司溫士頓醫藥公司簽署眼科藥物領域之合作備忘錄。溫士頓提供產品、技術與法規支援；MVA則負責市場評估、法規事務與商業化推動，雙方核心能力互補，預期可發揮高度合作綜效。

基亞表示，IRD是因基因缺陷而導致視力喪失的遺傳性疾病，已知有超過270個基因缺陷可能導致IRD，病患大多在兒童或青年期發病，最終可能導致雙眼失明，部分病人甚至也會失去聽力。國際普遍認為透過基因治療才是解決遺傳性視網膜病變的最佳手段，而唯一上市的基因治療藥物Luxterna也只能治療1~2%的IRD病人，尚有大量失明的病人期待創新藥物上市。

本次研討會及簽約儀式，象徵台澳生物技術合作的重要里程碑。基亞集團期盼透過資源整合與CERA的技術支持，開發具臨床價值的創新眼科治療方案，為病患點亮重見光明的希望。