輝達簽約北士科 北投這區迎「三明治紅利」

北市府預計11日與輝達簽約北士科用地，鄉林集團董事長賴正鎰指出，輝達總部帶旺北投區房市，其中石牌、奇岩、復興崗等因房價相對親民，有望成為購屋首選熱區。

賴正鎰表示，台北市發展將脫胎轉型，正處於從「行政服務中心」轉向「AI 科技全球樞紐」的關鍵轉折點。未來五年將會有兩萬名科技人才湧入北士科就業，AI供應鏈產業集結，將加速擴大「城北科技富人生活圈」，提高對優質住宅與商辦的需求，建議北市府儘早做好擴大交通的整體規劃，讓城北生活圈成為舒適圈。

賴正鎰認為，過去台北發展聚焦信義區與大直，但隨著輝達落腳北士科，可以預見台北「城市發展軸線」將沿著中山、士林、北投一路向北延伸，這不僅是地理位置的轉移，更是人口紅利，象徵著高端人才與資金流向的轉移，原本外流人口將會持續回流台北市。

根據內政部不動產交易實際登錄網揭露數據，2025年台北市各行政區預售屋交易總計3959件，其中北投預售屋成交件數高達808件，居北市之冠。受輝達效應與北士科溢價影響，北投預售屋單價季漲幅曾高達10%-12%，連帶老舊公寓也從4字頭補漲至5字頭，漲幅約16.6%。

賴正鎰指出，「產業在哪，需求就在哪」，科技新貴的「購屋行為」與傳統買家不同，他們更看重品質、品牌與生活效率。當年內科發展帶動了大直內湖與南港的房價，如今北士科將複製此模式，高科技就業人口具備「高所得、高穩定度、長期自住」的特性，使區域住宅市場呈現「低換手率、高持有意願」的結構。

鄉林不動產研究室指出，科技族住宅需求有三大特徵。

第一，剛性需求轉向中小宅：目前市場28至40坪產品是主力，科技新貴偏好總價2,500至4,000萬元的精緻質感住宅。

第二，租金與房價的「內科效應」：士林區新預售屋單價已站穩 120至130萬元，而北投區如石牌、奇岩、復興崗因房價相對親民，約單價80至100萬元，成為購屋首選熱區。

第三，國際級生活機能要求：科技新貴對國際學校，如美國學校、日僑學校、北榮、振興等大型醫院及陽明山、關渡平原等自然資源有強烈依賴。

其中，復興崗將會直接收取紅線上的「三明治紅利」，更是兩大科技心臟的轉運站，因為復興崗過去被誤解為捷運紅線的邊陲，但如今復興崗的地理位置已被重新定義，正好位於北士科與關渡科技園區的地理中軸線。透過捷運紅線，向南3站即達輝達總部所在的北士科，向北1站即達華碩、和碩所在的關渡科。

對於科技新貴而言，復興崗提供了理想的「反捲」路徑。下班時離開高樓林立、工作節奏極快的辦公區，僅需數分鐘車程，即可切換回低密度的安靜居住環境「慢活區域」，享受關渡大平原的寬敞自然景觀，對高壓環境的科技精英而言，具有極高的情緒價值。

未來結合「捷運北環段」與「北士科十字輕軌」計畫，復興崗將大幅提升聯外機能，串聯士林、社子與北投產業帶，串聯起關渡科技園區，北士科及內湖軟體科技園區，成為科技廊道上關鍵的生活節點，未來輕軌東西線、南北線以及洲美快速道路延伸段，將是支撐此區房價長線走勢的關鍵。