士電3月起變壓器漲價15%至20% 北美AI業績拚倍增

士林電機總經理郭約瑟今天表示，今年看好4大成長動能，預估第1季營運有機會創單季新高，訂單能見度看到2029年甚至2030年，因應銅價和關鍵零組件成本上揚，預計3月起新接變壓器訂單將調漲價格，幅度約15%至20%。

展望今年AI資料中心應用布局，郭約瑟指出，在台灣和北美市場持續布局重電設備，其中北美市場規劃每年業績成長幅度15%至20%，目標到2033年較2025年基準業績倍增。

展望第1季營運，郭約瑟表示，客戶需求相當強勁，為加速趕單，士電今年再啟動農曆春節加班作業，部分產線員工19日大年初三起開始加班，這是2024年以來第3年士電啟動過年加班。

郭約瑟預期，士電第1季業績可望比2025年同期佳，挑戰歷史單季新高。

展望今年成長動能，郭約瑟分析，士電今年在重電事業項目，持續受惠台電強韌電網計畫加速釋單效應，士電積極配合台電交貨；此外人工智慧（AI）應用帶動半導體科技業積極擴廠，加速變壓器等重電設備拉貨力道。他預期，今年士電在AI半導體產業擴廠領域的成長幅度，將較2025年更爆發。

士電說明，在台灣高科技半導體廠區電力設備變壓器應用，士電市場占有率比重已達8成。

外銷市場方面，郭約瑟指出，士電今年在外銷市場應用持續較去年成長，接單狀況比預期佳，現在士電開始作業北美市場2029年的訂單需求。

士電說明，以往外銷市場占士電整體業績比重約15%到20%，預期今年外銷業績占比可提升至25%。在北美市場，士電切入電力公司輸配電供應，打進AI應用電網和資料中心；因應長期客戶需求，士電積極縮短交期。

在工程項目，郭約瑟表示公共和委託機電工程進展順利，士電在完成既有靜態同步補償器（STATCOM）標案後，今年再積極爭取台電相關標單。

展望擴產布局，郭約瑟表示，10日集團內部會議通過第4座變壓器新廠計畫，因應主廠房新計畫擴充高電壓大容量產品，預算加碼，鎖定中大型變壓器產品，因應AI資料中心所需。

士電說明，第4座新廠首期投資規模新台幣13億元，預計2027年9月投產，2028年全年貢獻業績，未來7年追加總投資額至22億元。郭約瑟指出，因應AI資料中心應用龐大配電需求，士電不排除新建第5座新廠。

展望產能擴充，郭約瑟指出，電力變壓器產能以2025年的2座廠房為基礎，第3座大型電力級變壓器新廠去年9月中旬量產，若產能全開可增加50%，加上第4座新廠產能全開，可再增加1/3產能。