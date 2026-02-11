快訊

iOS 26更新…iPhone「下拉」偷看LINE訊息失效了！實測2招仍可用：難度飆升

談話全文／賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

誇張！美濃大峽谷上百人遭起訴 盜挖面積等同「2座澄清湖棒球場」

士電3月起變壓器漲價15%至20% 北美AI業績拚倍增

中央社／ 記者鍾榮峰台北11日電

士林電機總經理郭約瑟今天表示，今年看好4大成長動能，預估第1季營運有機會創單季新高，訂單能見度看到2029年甚至2030年，因應銅價和關鍵零組件成本上揚，預計3月起新接變壓器訂單將調漲價格，幅度約15%至20%。

展望今年AI資料中心應用布局，郭約瑟指出，在台灣和北美市場持續布局重電設備，其中北美市場規劃每年業績成長幅度15%至20%，目標到2033年較2025年基準業績倍增。

展望第1季營運，郭約瑟表示，客戶需求相當強勁，為加速趕單，士電今年再啟動農曆春節加班作業，部分產線員工19日大年初三起開始加班，這是2024年以來第3年士電啟動過年加班。

郭約瑟預期，士電第1季業績可望比2025年同期佳，挑戰歷史單季新高。

展望今年成長動能，郭約瑟分析，士電今年在重電事業項目，持續受惠台電強韌電網計畫加速釋單效應，士電積極配合台電交貨；此外人工智慧（AI）應用帶動半導體科技業積極擴廠，加速變壓器等重電設備拉貨力道。他預期，今年士電在AI半導體產業擴廠領域的成長幅度，將較2025年更爆發。

士電說明，在台灣高科技半導體廠區電力設備變壓器應用，士電市場占有率比重已達8成。

外銷市場方面，郭約瑟指出，士電今年在外銷市場應用持續較去年成長，接單狀況比預期佳，現在士電開始作業北美市場2029年的訂單需求。

士電說明，以往外銷市場占士電整體業績比重約15%到20%，預期今年外銷業績占比可提升至25%。在北美市場，士電切入電力公司輸配電供應，打進AI應用電網和資料中心；因應長期客戶需求，士電積極縮短交期。

在工程項目，郭約瑟表示公共和委託機電工程進展順利，士電在完成既有靜態同步補償器（STATCOM）標案後，今年再積極爭取台電相關標單。

展望擴產布局，郭約瑟表示，10日集團內部會議通過第4座變壓器新廠計畫，因應主廠房新計畫擴充高電壓大容量產品，預算加碼，鎖定中大型變壓器產品，因應AI資料中心所需。

士電說明，第4座新廠首期投資規模新台幣13億元，預計2027年9月投產，2028年全年貢獻業績，未來7年追加總投資額至22億元。郭約瑟指出，因應AI資料中心應用龐大配電需求，士電不排除新建第5座新廠。

展望產能擴充，郭約瑟指出，電力變壓器產能以2025年的2座廠房為基礎，第3座大型電力級變壓器新廠去年9月中旬量產，若產能全開可增加50%，加上第4座新廠產能全開，可再增加1/3產能。

士電 市場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台電下月提核三再運轉計畫

士電、華城1月營收放閃

重電族群站上戰略高地 華城、中興電訂單滿手

搶電大作戰 電力=鈔能力

相關新聞

平鎮泳池舊址活化 張善政宣布斥50.8億建460戶社宅

桃園市長張善政今在市政會議中宣布，平鎮游泳池舊址活化社會住宅規畫案已完成設計與規畫決標，啟動實質規畫階段。市府將投入約5...

輝達總部今簽約 賴正鎰：台北房市超級震撼彈來了

台北市政府完成輝達北士科用地都市計畫變更案，今天可望與輝達完成簽約。鄉林集團董事長賴正鎰表示，未來五年將有兩萬名科技人才...

輝達簽約北士科 北投這區迎「三明治紅利」

北市府預計11日與輝達簽約北士科用地，鄉林集團董事長賴正鎰指出，輝達總部帶旺北投區房市，其中石牌、奇岩、復興崗等因房價相...

部長淪車商代言人？關稅全免車價竟「最多降1成」…網：有民進黨政府好安心

台美關稅談判消息延燒，車市卻持續冷清。不少消費者期待美國車開放進口後，國內車價能大幅下修，但經濟部長在產業座談會後直接潑冷水，強調市場期待「降50萬到100萬」幾乎不可能，最多只會降一成，引爆網友不滿

南科房市要飛了？ 台積電南科大擴張最新進度曝

AI浪潮與先進製程需求的強力推升下，台積電計畫於南科特定區投資2奈米先進製程，以及南科三期興建先進封裝廠，業者表示，台積...

輝達今簽約 賴正鎰點名這區將收「三明治紅利」

輝達今天與北市府可望完成簽約，鄉林集團董事長賴正鎰表示，未來五年將會有兩萬名科技人才湧入北士科就業，將加速擴大「城北科技...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。