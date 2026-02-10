「小鮮肉直賣網」顛覆既有框架思維 創造豬肉新價值

食安事件連環爆，非洲豬瘟、芬普尼雞蛋等食安議題，受到全國民眾的高度關注。「小鮮肉直賣網」執行長鄭茂祥，是傳統市場肉攤第三代接班人，力拼轉型，從源頭養殖到末端零售全面改革，近期更遠赴丹麥取經，要為台灣消費者食安把關。

鄭茂祥從小在傳統市場長大，家族從事豬肉販賣已歷經三代，父親經營的「統業肉舖」已超過40多年。身為第三代，鄭茂祥深刻理解傳統肉品供應鏈的優勢及痛點，他傳承父業，甚至擴大規模成立小鮮肉直賣網股份有限公司，希望能帶領傳統市場同業轉型應對，讓豬肉產業成長改變，不管是豬肉攤商業者或是消費者，都能一同受惠進步。

鄭茂祥表示，父親退休後接手肉舖，成立小鮮肉直賣網公司，基於為消費者把關，追溯到掌握肉源，首先在台南成立畜牧場，並取得產銷履歷認證，讓消費者能安心。至今已擴展至雲林畜牧二場，並有擴大台南場在養頭數規模計畫。目前，台南場一年可供應1萬2,000頭豬隻，未來雲林場更可供應到1萬6,000頭，未來也計劃在南投設置蛋雞場，打造密閉式智能化養殖系統，讓消費者享用既安全又安心的雞蛋。

工作繁忙之虞，鄭茂祥今年1月仍撥空和屏東科大、中興大學的教授及學生們，一同前往丹麥ZBC肉品學校進修取經。丹麥在豬隻育種和動物福利，食品安全及制度化管理方面具全球代表性，其在食品安全與品質管理標準極高，部份肉品在嚴格管控與法規規範之下，可供生食使用。這趟丹麥之行，對鄭茂祥或是對小鮮肉直賣網公司而言，是一次產業升級和國際視野的重要學習，借鏡國際經驗，小鮮肉直賣網的客戶未來可享有更多保障。

2025年，鄭茂祥開始規劃走向資本市場，已申請櫃買中心創櫃板輔導進行中。他希望規劃透過創櫃板協助，逐步完善內部治理架構，財務制度營運透明度，為未來成為公開發行公司奠定基礎。

鄭茂祥也希望認同小鮮肉理念與價值的活動夥伴共同參與，攜手擴大業務版圖，整合產業資源，提昇整體競爭力，擴大服務規模，致力打造能讓國內消費者「買得安心，吃得放心，花得省心」的生鮮豬肉消費環境。