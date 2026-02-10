快訊

工業地產史上最大筆交易拍板！力積電銅鑼廠約新台幣528.4億元賣美光

「小鮮肉直賣網」顛覆既有框架思維 創造豬肉新價值

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
鄭茂祥(中)與屏東科大和中興大學教授團隊，前往丹麥ZBC肉品學校取經，擴大國際視野。記者宋健生/攝影
鄭茂祥(中)與屏東科大和中興大學教授團隊，前往丹麥ZBC肉品學校取經，擴大國際視野。記者宋健生/攝影

食安事件連環爆，非洲豬瘟、芬普尼雞蛋等食安議題，受到全國民眾的高度關注。「小鮮肉直賣網」執行長鄭茂祥，是傳統市場肉攤第三代接班人，力拼轉型，從源頭養殖到末端零售全面改革，近期更遠赴丹麥取經，要為台灣消費者食安把關。

鄭茂祥從小在傳統市場長大，家族從事豬肉販賣已歷經三代，父親經營的「統業肉舖」已超過40多年。身為第三代，鄭茂祥深刻理解傳統肉品供應鏈的優勢及痛點，他傳承父業，甚至擴大規模成立小鮮肉直賣網股份有限公司，希望能帶領傳統市場同業轉型應對，讓豬肉產業成長改變，不管是豬肉攤商業者或是消費者，都能一同受惠進步。

鄭茂祥表示，父親退休後接手肉舖，成立小鮮肉直賣網公司，基於為消費者把關，追溯到掌握肉源，首先在台南成立畜牧場，並取得產銷履歷認證，讓消費者能安心。至今已擴展至雲林畜牧二場，並有擴大台南場在養頭數規模計畫。目前，台南場一年可供應1萬2,000頭豬隻，未來雲林場更可供應到1萬6,000頭，未來也計劃在南投設置蛋雞場，打造密閉式智能化養殖系統，讓消費者享用既安全又安心的雞蛋。

工作繁忙之虞，鄭茂祥今年1月仍撥空和屏東科大、中興大學的教授及學生們，一同前往丹麥ZBC肉品學校進修取經。丹麥在豬隻育種和動物福利，食品安全及制度化管理方面具全球代表性，其在食品安全與品質管理標準極高，部份肉品在嚴格管控與法規規範之下，可供生食使用。這趟丹麥之行，對鄭茂祥或是對小鮮肉直賣網公司而言，是一次產業升級和國際視野的重要學習，借鏡國際經驗，小鮮肉直賣網的客戶未來可享有更多保障。

2025年，鄭茂祥開始規劃走向資本市場，已申請櫃買中心創櫃板輔導進行中。他希望規劃透過創櫃板協助，逐步完善內部治理架構，財務制度營運透明度，為未來成為公開發行公司奠定基礎。

鄭茂祥也希望認同小鮮肉理念與價值的活動夥伴共同參與，攜手擴大業務版圖，整合產業資源，提昇整體競爭力，擴大服務規模，致力打造能讓國內消費者「買得安心，吃得放心，花得省心」的生鮮豬肉消費環境。

鄭茂祥說，豬肉對他而言是使命和責任，不只是一門事業，更是一項志業。因為家庭環境，從小耳濡目染，充分理解畜牧與市場的辛勞和現實，接手家業不只是延續產業，更是提昇標準與價值，讓傳統豬肉產業走向更先進、更透明、更安全，讓消費者更信賴、更幸福。

「小鮮肉直賣網」力拼轉型，從源頭養殖到末端零售全面改革。記者宋健生/攝影
「小鮮肉直賣網」力拼轉型，從源頭養殖到末端零售全面改革。記者宋健生/攝影

消費 傳統市場 丹麥
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

新北黑白切大賽即日起至27日報名 總獎金70萬元

福壽看好今年營運 加碼熟食B2C與航空通路

鬧區殺豬依舊？高雄肉品市場原地轉型不搬遷 居民失望又無奈

噁心慎入！屏東某豬肉攤整群老鼠排排站吃大餐 老闆切完肉疑繼續賣

相關新聞

迎戰2050淨零轉型！建築界龍頭崔懋森台中大師開講

全球邁向2050淨零排放，建築產業正面臨前所未有的轉型壓力。台中市建築經營協會10日舉辦2月份「大師講座」，重磅邀請中華...

台灣機械1月出口開紅盤 機械公會預估全年年增5%至10%、產值看增逾10%

台灣機械1月出口值29.76億美元、年增30.3%，開出紅盤。台灣機械公會理事長莊大立10日表示，目前全球經濟不確定性已...

2025世界少棒冠軍郵票盛大發行 傳承臺灣棒球精神

為紀念臺北市東園國小少棒隊榮獲2025年威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，中華郵政公司於10日正式發行「2025威廉波特世界少...

上市櫃科技業擴廠潮！今年1月豪砸逾70億買廠辦 專家：最大筆在後頭

台灣2025年經濟成長率高達8.63%，創下近15年來新高，科技業功不可沒，不少科技廠今年也積極擴廠，台灣房屋集團趨勢中...

中華工程宣布總經理異動 資深專業經理人蘇麗梅升任

中華工程今日宣布高層人事異動，董事長周志明免兼總經理職務，未來將專注於董事會決策及集團策略督導；新任總經理由原估算成控處...

當人權從「報告書」放進「採購單」 中小企業也要懂的勞動人權風險

「如果不把人權從永續報告書裡拿出來放進管理體系，那它永遠只是一份被動的回覆清單。」BSR副總監王欣于在與台灣企業合作與交流的過程中，總會回到這句提醒。作為國際企業責任組織，BSR長期推動企業將人權與供應鏈風險管理納入治理流程。也因此她看到，許多企業對人權的理解仍停留在「客戶丟來一張清單，我們填完、回覆，這樣就好了吧？」把它當作稽核的填空題，而非治理能力的一部分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。