台中機捷特區指標案「永尚謙玥」銷售告捷搶先開工動土

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「永尚謙玥」基地座落於敦富路第一排，位處北屯Costco商圈核心地段。記者宋健生/攝影
「永尚謙玥」基地座落於敦富路第一排，位處北屯Costco商圈核心地段。記者宋健生/攝影

台中市北屯Costco商圈、機捷重劃區的指標住宅新案「永尚謙玥」，10日舉行開工動土典禮，正式宣告基地工程全面啟動，此案進入實質施工階段，展現永尚建設對深耕北台中長期布局的決心。

看好北屯機捷特區發展潛力，永尚建設在機捷特區、Costco商圈核心地段推出住宅新案「永尚謙玥」，銷售表現亮眼。該案於2025年累計成交82筆，平均成交單價約54.1萬元，展現區域市場的強勁吸納力。

「永尚謙玥」基地座落於敦富路第一排，位處北屯Costco商圈核心地段，鄰近捷運綠線G0站、台鐵松竹站及74號快速道路，完整串聯捷運、鐵路與快速道路系統，具備北台中少見的多軸線交通條件。隨著機捷重劃區公共建設與生活機能逐步成熟，本案選擇於此時正式動工，不僅回應區域發展節奏，也體現對機捷重劃區發展脈絡的精準判斷。

本案基地面積1,646坪，整體規劃地上22層、地下3層，產品以25至37坪的2至3房為主，共計294戶，並全數配置坡道平面車位。

永尚建設總經理洪絾嵃指出，「永尚謙玥」雖以自住與首購族群為主要客層，但在整體規劃與產品尺度上，皆以高於區域市場的標準，及具有區域競爭力的定價進行設定，並透過紮實的工程基礎，建立清楚的產品定位與品牌企圖心。

在工程執行層面，本案由甲級營造廠成中恆營造負責承攬。成中恆營造長期投入中大型建築工程，具備大型量體與高複雜度工程的施工經驗，曾參與三井購物園區LaLaport台中、台中高鐵站等重要公共與商業建設，累積多項具指標性的工程實績。營造團隊的專業能力與工程紀律，是品牌在施工階段落實品質管理與進度控管的重要基礎。

整體規劃方面，「永尚謙玥」整合多組具代表性的專業團隊共同參與，景觀設計由曾操刀台北指標性豪宅「陶朱隱園」的瀚翔景觀負責，公共空間與室內設計則由長期深耕北市高端住宅市場的太然設計擔當，從建築外部到公共空間尺度，在施工階段即同步落實整體居住品質的完整思維。

洪絾嵃說，開工典禮不僅象徵工程正式啟動，更是品牌對市場與城市的公開承諾。未來將依循既定工程計畫穩健推進，讓「永尚謙玥」隨著基地逐步成形，成為北屯Costco商圈中，兼具區位價值、工程品質與品牌辨識度的地標住宅作品。

台中市機捷重劃區指標住宅新案「永尚謙玥」，10日舉行開工動土典禮。記者宋健生/攝影
台中市機捷重劃區指標住宅新案「永尚謙玥」，10日舉行開工動土典禮。記者宋健生/攝影
「永尚謙玥」進入實質施工階段，展現永尚建設對深耕北台中長期布局的決心。記者宋健生/攝影
「永尚謙玥」進入實質施工階段，展現永尚建設對深耕北台中長期布局的決心。記者宋健生/攝影

機捷 台中 施工
