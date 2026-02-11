工業地產交易 1月單月衝八筆

2026年工業地產交易開紅盤，今年1月上市櫃科技公司八筆交易金額逾70億元、創歷史單月次高，又以台光電（2383）以27.8億元向遠東新世紀買下桃園觀音產業園區廠房手筆最大，這波科技公司搶地擴廠潮方興未艾。

台灣房屋集團工業地產中心執行長陳璟葵分析，科技業、AI產業及綠能引領世界趨勢，具備技術優勢的台灣科技廠，更是抓緊契機、搶先卡位，尤其這波上市櫃科技業所需的廠房面積大，且將擁有產業園區資源的桃園、新竹等區，列為設廠優先區，這股科技業搶地擴廠潮正如火如荼發展中。

資料顯示，今年1月國內上市櫃科技業至少有八筆工業地產交易，總成交金額高達70億500萬元；而據商仲業者仲量聯行最新統計，若加計傳產業，今年1月工業地產總成交金額約達106億元，創歷史同期次高，僅次於2024年1月112億元，單月逾百億元的交易量讓工業地產有超高水準表現。

以科技業來說，今年1月工業地產交易以台光電砸27.8億元向遠東新世紀買下桃園觀音產業園區廠房最大手筆，該交易案建物面積達10,185.13坪。

土地面積破萬坪；其次則是力成科技花17.8億元在新竹產業園區購入6,117坪的廠房；巧新科技則在嘉義大埔美園區、以12.3億元購置廠房5,358坪。

台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎分析，觀音產業園區位於桃園西北外圍，鄰近桃園國際機場、西濱快速道路、國道二號，交通上對於製造、物流、出口型企業有天然的運輸與供應鏈優勢。