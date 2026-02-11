科技業強力擴張 建商進補 宏璟、華固、長虹等包攬逾千億案量

金馬年科技業大旺，帶動晶圓廠、科技廠辦需求增溫，建商、營造廠包攬逾千億案量，其中，宏璟（2527）今年可望迎科技廠房入帳潮外，營建業者華固、長虹等建商今年分別都有商（廠）辦完工，力拚百億級精華地段整棟出售。

市場專家認為，科技業擴張力道強勁，先進製程與封測產能同步外溢的趨勢下，包括宏璟建設、中工、興富發、國揚、根基、達欣工程等多家建商與營造廠，都可望成為本波科技建廠潮中的主要受惠者。

其中，宏璟為日月光集團成員，明確聚焦科技廠房與商用不動產，加上與日月光建立長期合作關係，客戶黏著度與案源能見度相對同業更高，隨著廠辦等大樓逐漸完工下，未來抗景氣波動能力以及營運動能都將轉強。

宏璟建設近年專注於商用不動產，積極興建科技廠房、廠辦大樓，去年以總金額42.31億元出售「中壢廠第二園區智慧型廠房大樓」給關係人日月光半導體72.15%產權，預計處分利益8.33億元。

宏璟亦與日月光合作開發「高雄楠梓第三園區第一期廠房大樓」，合建權益分配比例為日月光3%、宏璟97%，預計投入金額74.75億元，預計2028年第4季完工。另，宏璟手上還握有「高雄K28智慧型廠房大樓」總樓地板面積約10,900坪，採先建後售，預計2026年第4季完工。「高雄K18B智慧型廠房大樓」約18,300坪，則由子公司福華工程向日月光承攬，預計2028年第3季完工，兩大樓用途都為封測廠。

近年政府打住不打商，不少建商都加大布局商用不動產市場，其中以華固、長虹最有看頭，今年都有商辦、廠辦大樓完工。

華固總銷82億元大直「華固時代置地」將於今年完工，力拚整棟出售，此外，華固手握總銷約317億元北士科商辦大案「華固創匯園區」，該案可望受惠輝達總部效應，去年已陸續出售，全案預計2028年完工。

長虹今年迎來重頭戲，手上的兩大商辦案將完工，包括分回總銷約百億元的北士科「長虹ICT科技大樓」、總銷預估約120億元的南港「長虹虹創科技大樓」。若順利整棟出售，將迎來業績大爆發。

營造業方面，目前潤弘、根基、達欣工來自高科技廠接單，均占營收比重過半，以達欣工占比最高、超過七成，潤弘比重也近六成，根基也有近五成訂單來自高科技廠房。