迎戰2050淨零轉型！建築界龍頭崔懋森台中大師開講

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台灣建築中心董事長崔懋森(左3)，應台中市建築經營協會邀請發表專題演講。記者宋健生／攝影
全球邁向2050淨零排放，建築產業正面臨前所未有的轉型壓力。台中市建築經營協會10日舉辦2月份「大師講座」，重磅邀請中華民國全國建築師公會理事長、同時也是財團法人台灣建築中心董事長崔懋森蒞臨演講。

崔懋森以「淨零碳排發展現況與展望—以建築生命周期之觀點打造未來永續城市」為題，從建築全生命周期的視角，深入解析如何將建築從單純的耗能設施，轉化為具備ESG價值的永續資產。

台中市建築經營協會理事長紀樹能表示，崔懋森身兼建築界兩大指標性職務，不僅是執業建築師的領航者，更掌舵台灣建築中心，協助政府推動綠建築、智慧建築及耐震標章等核心制度。

在碳費開徵在即、綠色金融當道的此刻，邀請崔理事長南下台中，能讓會員第一手掌握國家級的淨零政策脈動，學習如何透過「數據化管理」提升建案的資產價值與競爭力。

針對本次演講主題，崔懋森指出，建築的角色已發生根本性轉變，不再只是單純的能源消耗來源，而是結合城市治理與風險管理的關鍵場域。特別是台灣面臨高密度開發、建築老化，以及地震、颱風等複合型災害風險，使得「節能、減碳、安全、韌性」成為不可分割的四大政策主軸。

崔懋森強調，真正的淨零不能只看營運階段，必須從「建築生命周期」出發。他在講座中分享如何從材料端啟動減碳治理，推動綠建材、建築蘊含碳揭露及建築能效標示。

此外，面對台灣社會嚴峻的「人屋雙老」困境，他也提出結合安全防災與耐震評估的永續策略，讓老舊建築在更新過程中，同步解決碳排與居住安全問題。

「建築正由高耗能設施，轉型為低碳、高效且可管理的永續資產。」崔懋森認為，這不僅是國家目標，更是企業實踐ESG的重要基礎，本次講座內容涵蓋從「節能指標」到「城市碳管理平台」的建構，為中部建築同業帶來最具前瞻性的實務見解。

紀樹能說，這場講座集結了政策趨勢與技術實務，對於渴望在淨零浪潮中站穩腳步的開發商與建築師而言，是不可多得的學習機會。

台中建經協會大師講座，協會理事長紀樹能(右)與台灣建築中心董事長崔懋森合影。記者宋健生／攝影
相關新聞

迎輝達進度順利！李四川今證實：與輝達地上權案明天應可簽約

輝達落腳北士科，上周北市府已經確定專案地上權案權利金為122億元，台北市副市長李四川今天市政會議前受訪表示，北市府上周五...

科技業搶地擴廠戰來了 2026年初這些上市櫃大廠已出手

AI浪潮方興未艾，科技業積極擴廠，台灣房屋集團趨勢中心整理公開資訊觀測站公告發現，今年甫開春，就有多筆重磅交易，一場科技...

春節返鄉看屋大吃一驚 軌道經濟洗牌、這站房價狂漲17%

農曆春節將至，許多北漂青年返鄉，恐將發現房價已今非昔比。住商機構統計實價登錄資料，全台高鐵沿線站點房價與去年相比，有漲有...

迎戰2050淨零轉型！建築界龍頭崔懋森台中大師開講

全球邁向2050淨零排放，建築產業正面臨前所未有的轉型壓力。台中市建築經營協會10日舉辦2月份「大師講座」，重磅邀請中華...

台灣機械1月出口開紅盤 機械公會預估全年年增5%至10%、產值看增逾10%

台灣機械1月出口值29.76億美元、年增30.3%，開出紅盤。台灣機械公會理事長莊大立10日表示，目前全球經濟不確定性已...

2025世界少棒冠軍郵票盛大發行 傳承臺灣棒球精神

為紀念臺北市東園國小少棒隊榮獲2025年威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，中華郵政公司於10日正式發行「2025威廉波特世界少...

