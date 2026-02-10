迎戰2050淨零轉型！建築界龍頭崔懋森台中大師開講

全球邁向2050淨零排放，建築產業正面臨前所未有的轉型壓力。台中市建築經營協會10日舉辦2月份「大師講座」，重磅邀請中華民國全國建築師公會理事長、同時也是財團法人台灣建築中心董事長崔懋森蒞臨演講。

崔懋森以「淨零碳排發展現況與展望—以建築生命周期之觀點打造未來永續城市」為題，從建築全生命周期的視角，深入解析如何將建築從單純的耗能設施，轉化為具備ESG價值的永續資產。

台中市建築經營協會理事長紀樹能表示，崔懋森身兼建築界兩大指標性職務，不僅是執業建築師的領航者，更掌舵台灣建築中心，協助政府推動綠建築、智慧建築及耐震標章等核心制度。

在碳費開徵在即、綠色金融當道的此刻，邀請崔理事長南下台中，能讓會員第一手掌握國家級的淨零政策脈動，學習如何透過「數據化管理」提升建案的資產價值與競爭力。

針對本次演講主題，崔懋森指出，建築的角色已發生根本性轉變，不再只是單純的能源消耗來源，而是結合城市治理與風險管理的關鍵場域。特別是台灣面臨高密度開發、建築老化，以及地震、颱風等複合型災害風險，使得「節能、減碳、安全、韌性」成為不可分割的四大政策主軸。

崔懋森強調，真正的淨零不能只看營運階段，必須從「建築生命周期」出發。他在講座中分享如何從材料端啟動減碳治理，推動綠建材、建築蘊含碳揭露及建築能效標示。

此外，面對台灣社會嚴峻的「人屋雙老」困境，他也提出結合安全防災與耐震評估的永續策略，讓老舊建築在更新過程中，同步解決碳排與居住安全問題。

「建築正由高耗能設施，轉型為低碳、高效且可管理的永續資產。」崔懋森認為，這不僅是國家目標，更是企業實踐ESG的重要基礎，本次講座內容涵蓋從「節能指標」到「城市碳管理平台」的建構，為中部建築同業帶來最具前瞻性的實務見解。

紀樹能說，這場講座集結了政策趨勢與技術實務，對於渴望在淨零浪潮中站穩腳步的開發商與建築師而言，是不可多得的學習機會。