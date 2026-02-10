管理錦囊／避開領導力陷阱 把握三重點

有一回，應邀參訪EMBA學生的公司，這位研究生是公司的大股東，也是背後真正的老闆，而董事長則是一位專業經理人。

這家公司是一家出口女性保養品的公司，我的學生引以為傲的肌膚滋潤配方研發能力，是支撐公司的主要命脈。董事長於簡報時，特別提到配方研發過程屬於絕對業務機密，因此對於機密的管理措施非常嚴謹等。

簡報後，這位大股東客氣請我指導一二，於是我提問：「請問董事長調閱公司機密資料是否需要紀錄？」得到的答案是：「不必。」我追問：「為何不必？」大股東稱：「董事長屬於高階主管，基於多年的友誼與革命情感所建立的信任關係，不可能有道德風險。」於是我向這位大股東提出「領導力陷阱（Leadership Tiap）」的質疑。

領導力陷阱指的是個人領導力凌駕組織之上的現象。當一個高階主管的權力凌駕於組織中的一切規範時，若無相對的制度加以制衡，絕對的權力恐將帶來絕對的災難。台積電爆發離職高階主管洩密事件，即是一個血淋淋的實例。

於是該名大股東提問道：「那麼要如何解決這個問題呢？」我提出以下三點供其參考。

一、樹立制度與規範超然的特性

制度就只是制度。指的是制度的施行，不應因事而異。否則一旦規範遭到破壞，很快便會上行下效，最終失去規範應有之作用與功能。

建議所謂的規範最好是一體適用，以維護規範的絕對性與整體性。

二、避免製造內控與治理的特例

避免刑不上士大夫。指的是制度的施行，不應因人而異。指得便是組織內的特權階級，這些通常是所謂的皇親國戚與高階主管，一但有人破壞規範，便如同堤防上的螻蟻之穴，將來恐潰千里之堤。

建議，天子犯法與庶民同，所有人都必須遵守規範與流程，不可例外。

三、強化遵守法令與責任的特質

遵守法令文化的建立，是一件由上而下的重要工程。《論語·顏淵》：「君子之德，風；小人之德，草；草上之風，必偃。」又古諺：「上梁不正下梁歪。」

建議高階主管應帶頭遵守法令，以建立深層的組織文化，因為遵守法令是企業經營的底線，也是決定企業能否永續的基石。

回想40年前，我於陸軍花東防衛司令部戰搜連擔任士官長時，有一回指揮官顏忠誠中將視察油庫，值勤衛兵竟然當場要求顏中將受檢是否攜帶打火機，在場陪同的各級主管聞言，各個臉色凝重，只見顏中將二話不說，雙手將兩個口袋的物品全數掏出，供衛兵檢視，並當場要求連長務必對該名哨兵獎勵並於月會公開表揚。

由上例可知，法令與制度的維護，不應建立在個人的勇氣之上，而是必須上下一體，所有人都能由衷地共同遵守。我從顏忠誠將軍身上學到的是，身為上位者，樹立軍紀最好的方式就是以身作則。如此一來，組織之中，再也無人可以凌駕制度與規範之上，而此時規範與制度也才有存在的意義。

新世代的管理者應有所警惕，我在銀行工作40年，發現一個很有趣的現象，那就是「樹立規則之人，往往也最容易成為破壞規則之人」。唯有確實樹立遵守法令的組織文化，方能避開因特定身分破壞公司治理的陷阱。