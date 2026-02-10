趨勢觀察／從攀爬101 看企業經營風險

經濟日報／ 林良陽（國立高雄師範大學事業經營學系副教授）
攀岩高手霍諾德日前完成攀登101大樓，此影片經Netflix獨家轉播將這些驚險畫面傳送全世界，引發全球媒體對台北與風險議題的高度關注。記者季相儒／攝影
筆者曾三度創業，將這次壯舉與創業及企業經營風險相較，可有以下幾點觀察：

一、對風險的評估與承擔：風險可能因內外部不確定因素所引發，導致實際成果與預期目標間產生差異的可能性。在未配戴任何安全裝備下，僅依靠個人力量和技巧，徒手攀登101高樓，可謂極度危險，足見其膽識過人。這是自己的選擇，因而不管成敗都得自己承擔。

事實上，開創事業抑或選擇重要決策方案，都蘊含某程度風險。筆者當年常跟部屬分享看法，「萬一失敗了，若不會傷筋動骨，那就試試看吧。」這觀點是一種風險評估後的行動，鼓勵部屬在可承受範圍嘗試新事物。

二、創業家的「高風險偏好」追尋開創的人生：風險偏好是指個人或組織為了實現目標，在心態上「願意」接受風險的心理傾向，屬於主觀決策，指的是「想冒多少風險」。

從霍諾德成長歷程來看，他應該是個高風險偏好者，因而他持續攀爬艱難的高峰，勇於挑戰自己，並超越自我。創業家亦同，不同於選擇安穩的生活，他們追求理想或更高報酬，積極投入，開創未來。決策難免錯判，創業難免失敗；但若都不作為，並非其「創業家精神」本質。

三、不同的風險承受能力產生不同的風險感知：風險承受能力是指實際「能夠」承擔最大風險的程度（如財富或資源損失），屬客觀限制。而風險感知是指在某情境下個人對潛在威脅的可能性與影響程度的一種主觀評估與看法，會影響當下的反應，亦即「認為有幾分風險」。

因資源、能力與條件不同，導致個體或企業的風險承受力不同，相對就有不同的風險感知，而產生不同經營決策。這也是為何霍諾德攀爬高樓時神態自若，但在旁觀看的我們，卻異常緊張。他不是不知道有風險；但他不僅理解自我能力與經驗，且經過細膩精算後，知道下一步應踏哪裡、手應攀哪裡，他感知的風險與他人不同，有成功把握，因而大膽前行。

創業家亦同，儘管大家認知高風險，但憑藉對自己獨特能力與條件的理解、對願景的堅定信念，也對世界趨勢與潛在機會的評估，毅然下定決心勇往直前。

四、管理對風險的概念非零備分：企業經營是在可控範圍內承擔合理風險，以換取報酬與成長。這與霍諾德沒繩索、沒裝備、沒容錯空間，若有閃失，即萬劫不復的狀況有所不同。

例如，生產部門常面臨不同風險。可能因機器故障而營運中斷；為解決此問題，廠商須定期做預防保養，甚至要有備援設備。也可能因供應中斷而導致關鍵原料短缺；廠商為防範此狀況可對供應商進行評鑑、對原料保有安全庫存，甚至如Apple採多元供應商策略，以降低不確定性，且避免依賴單一廠商。

由此可知，經營管理的目標並非追求極端的零風險或零備分，而在於辨識、評估、回應並持續監控風險。在未雨綢繆、防患未然的基礎上，適度建立必要的緩衝與韌性機制，使企業能在不確定與變動中維持營運穩定，在可承受風險下做出決策，降低衝擊並提升整體應變能力，進而促使風險成為可管理的決策因素，而非經營的阻礙。

