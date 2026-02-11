中工總座 蘇麗梅升任

中華工程（2515）昨（10）日宣布，董事長周志明辭任所兼任之總經理職務，新總座由採購發包與估算成控主管蘇麗梅升任。

中工表示，董事長周志明因業務繁重，為將專注於董事會決策及集團策略督導，決議辭任所兼任總座職務，這次人事調整將是集團邁向專業經理人治理的里程碑。

中華工程強調，此一人事布局目的在提升決策品質與經營效率，展現公司致力ESG永續經營及優化管理機制的決心，也象徵公司邁向專業經理人治理的重要里程碑；接下來期盼藉由新總經理深厚的工程實務經驗，帶領團隊精進管理效能，穩健推動各項業務成長，為股東與社會創造最大價值。

中工昨同步公告將在5月21日舉行股東會，今年股東會將改選九席董事，包括五席一般董事和四席獨董；由於寶佳集團代表人暨華建董座鄭斯聰已在1月下旬辭任董事一職，今年中工經營權是否會因寶佳集團出手而變化，市場都在看；中工以平盤14.95元作收。