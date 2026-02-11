中工總座 蘇麗梅升任

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

中華工程（2515）昨（10）日宣布，董事長周志明辭任所兼任之總經理職務，新總座由採購發包與估算成控主管蘇麗梅升任。

中工表示，董事長周志明因業務繁重，為將專注於董事會決策及集團策略督導，決議辭任所兼任總座職務，這次人事調整將是集團邁向專業經理人治理的里程碑。

中華工程強調，此一人事布局目的在提升決策品質與經營效率，展現公司致力ESG永續經營及優化管理機制的決心，也象徵公司邁向專業經理人治理的重要里程碑；接下來期盼藉由新總經理深厚的工程實務經驗，帶領團隊精進管理效能，穩健推動各項業務成長，為股東與社會創造最大價值。

中工昨同步公告將在5月21日舉行股東會，今年股東會將改選九席董事，包括五席一般董事和四席獨董；由於寶佳集團代表人暨華建董座鄭斯聰已在1月下旬辭任董事一職，今年中工經營權是否會因寶佳集團出手而變化，市場都在看；中工以平盤14.95元作收。

董事長 股東會 中工
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

國泰世華、臺銀主辦 南亞360億ESG永續聯貸簽約

南寶1月合併營收年增10% 寫同期最佳

十年最大規模 台塑三寶聯貸千億

桃園市警局公布115年人事調整 多名中高階幹部職務異動

相關新聞

科技業強力擴張 建商進補 宏璟、華固、長虹等包攬逾千億案量

金馬年科技業大旺，帶動晶圓廠、科技廠辦需求增溫，建商、營造廠包攬逾千億案量，其中，宏璟今年可望迎科技廠房入帳潮外，營建業...

工業地產交易 1月單月衝八筆

2026年工業地產交易開紅盤，今年1月上市櫃科技公司八筆交易金額逾70億元、創歷史單月次高，又以台光電以27.8億元向遠...

程泰買裕國股 成就收購條件

程泰機械（1583）昨（10）日公告，公開收購裕國冷凍冷藏公司普通股已達最低收購數量，公開收購條件已經成就。裕國預計6月...

中工總座 蘇麗梅升任

中華工程（2515）昨（10）日宣布，董事長周志明辭任所兼任之總經理職務，新總座由採購發包與估算成控主管蘇麗梅升任。

趨勢觀察／從攀爬101 看企業經營風險

攀岩高手霍諾德日前完成攀登101大樓，此影片經Netflix獨家轉播將這些驚險畫面傳送全世界，引發全球媒體對台北與風險議...

行銷線上／善用數據分析 鞏固客戶關係

很多公司的客戶「看起來沒事」卻突然流失、不續約了，例如，固定頻率跟客戶開會卻沒有感到任何預兆，或者是印象中客戶沒抱怨還會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。