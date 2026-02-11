程泰買裕國股 成就收購條件

程泰機械（1583）昨（10）日公告，公開收購裕國冷凍冷藏公司普通股已達最低收購數量，公開收購條件已經成就。裕國預計6月底召開股東常會全面改選董事，程泰表示，不排除爭取參與經營的機會。

業界研判，程泰也不排除與收購競爭者久裕國際投資合作的可能性，這也預告，裕國經營權大戰提前開打。

程泰公開收購裕國普通股股份，應賣股數於2月10日累計達598.8萬股，已達最低收購數量597.2萬股，本次公開收購條件已經成就。

以肉品、倉儲及營建為主要三大營運主軸的裕國，預計6月底召開股東常會，全面改選六席董事及三席獨董。現任經營團隊由楊育偉主導，掌握多數席次，市場初估，經營團隊約掌控四成以上、但未達過半股權。

稍早，董事之一的久裕國際投資，提出以每股37元價格自2月2日至3月9日，公開收購裕國5%股權。程泰隨後於4日晚間也宣布，將出資7億元，以每股40元、自2月6日起至3月3日公開收購裕國股票，上限為14.65%。

目前，久裕持有裕國約9.33%股權。