程泰買裕國股 成就收購條件

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

程泰機械（1583）昨（10）日公告，公開收購裕國冷凍冷藏公司普通股已達最低收購數量，公開收購條件已經成就。裕國預計6月底召開股東常會全面改選董事，程泰表示，不排除爭取參與經營的機會。

業界研判，程泰也不排除與收購競爭者久裕國際投資合作的可能性，這也預告，裕國經營權大戰提前開打。

程泰公開收購裕國普通股股份，應賣股數於2月10日累計達598.8萬股，已達最低收購數量597.2萬股，本次公開收購條件已經成就。

以肉品、倉儲及營建為主要三大營運主軸的裕國，預計6月底召開股東常會，全面改選六席董事及三席獨董。現任經營團隊由楊育偉主導，掌握多數席次，市場初估，經營團隊約掌控四成以上、但未達過半股權。

稍早，董事之一的久裕國際投資，提出以每股37元價格自2月2日至3月9日，公開收購裕國5%股權。程泰隨後於4日晚間也宣布，將出資7億元，以每股40元、自2月6日起至3月3日公開收購裕國股票，上限為14.65%。

目前，久裕持有裕國約9.33%股權。

程泰 董事
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

程泰公告公開收購裕國普通股達最低收購數量 條件已經成就

福壽看好今年營運 加碼熟食B2C與航空通路

首座專屬救災物資倉儲動土 內政部：強化災害防救災韌性、保障安全

鬧區殺豬依舊？高雄肉品市場原地轉型不搬遷 居民失望又無奈

相關新聞

科技業強力擴張 建商進補 宏璟、華固、長虹等包攬逾千億案量

金馬年科技業大旺，帶動晶圓廠、科技廠辦需求增溫，建商、營造廠包攬逾千億案量，其中，宏璟今年可望迎科技廠房入帳潮外，營建業...

工業地產交易 1月單月衝八筆

2026年工業地產交易開紅盤，今年1月上市櫃科技公司八筆交易金額逾70億元、創歷史單月次高，又以台光電以27.8億元向遠...

程泰買裕國股 成就收購條件

程泰機械（1583）昨（10）日公告，公開收購裕國冷凍冷藏公司普通股已達最低收購數量，公開收購條件已經成就。裕國預計6月...

中工總座 蘇麗梅升任

中華工程（2515）昨（10）日宣布，董事長周志明辭任所兼任之總經理職務，新總座由採購發包與估算成控主管蘇麗梅升任。

趨勢觀察／從攀爬101 看企業經營風險

攀岩高手霍諾德日前完成攀登101大樓，此影片經Netflix獨家轉播將這些驚險畫面傳送全世界，引發全球媒體對台北與風險議...

行銷線上／善用數據分析 鞏固客戶關係

很多公司的客戶「看起來沒事」卻突然流失、不續約了，例如，固定頻率跟客戶開會卻沒有感到任何預兆，或者是印象中客戶沒抱怨還會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。