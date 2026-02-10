台灣機械1月出口開紅盤 機械公會預估全年年增5%至10%、產值看增逾10%

台灣機械1月出口值29.76億美元、年增30.3%，開出紅盤。台灣機械公會理事長莊大立10日表示，目前全球經濟不確定性已逐漸降低，台灣機械產業已然復甦且穩定增長中，預期全年機械出口可望成長5%至10%，機械產值則看增10%以上。

莊大立指出，台灣機械出口持續大幅成長，自去年2月起已連續12個月呈現正成長，且連續3個月單月出口值皆超過29億美元，顯示整體機械產業景氣已復甦，且穩定增長中。

其中，受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等終端需求暢旺，半導體產業需求持續湧現，電子設備與檢量測設備出口訂單表現亮眼，1月出口分別增長33.9%與23.8%，兩者合計占機械總出口值約34%，是台灣設備出口的主力。

機械公會統計，1月機械出口29.76億美元、年增30.3%；以新台幣計算938.27億元、年增24.9%。1月機械出口國前三大，依序為美國7.80億美元、占比26.2%；中國大陸6.15億美元、占比20.7%；日本2.41億美元、占比8.1%。

至於1月機械出口值前三大，分別為電子設備5.41億美元、占比18.2%，年增33.9%；檢量測設備4.73億美元、占比15.9%，年增23.8%；動力傳動件擠下工具機，出口值1.69億美元、占比5.7%，年增24.2%。

工具機1月出口金額為1.56億美元，雖年增15.7%，但單月出口值偏低，且較上月1.77億美元減少0.21億美元，月減11.9%。顯示工具機產業目前仍受市場需求動能不足，與新台幣匯率較強勢的影響，出口訂單競爭激烈。

莊大立坦言，台灣整體產業出口亮眼，帶動新台幣匯率較為強勢，仍持續影響台灣機械產業出口競爭力。

觀察自2021年起至2026年2月9日的匯率變化，新台幣匯率僅貶值11.0%，日圓貶值幅度卻高達51.2%，兩者相差達40%；另外，韓元累計貶幅也達34.2%，對於台灣工具機中的標準機型與泛用機型，過往性價比優勢不再，致訂單爭取較為不易。

展望2026年，莊大立說，在歷經美國對等關稅影響，對美出口上下震盪後，目前全球經濟不確定性逐漸降低，台灣機械產業已然復甦並穩定增長中，預期全年整體機械產業出口可望成長5%至10%，機械產值更可望增長10%以上。