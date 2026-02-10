中裕長效HIV二期推進 跨足自體免疫千億美元市場

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

中裕（4147）10日受邀參加由J.P. Morgan舉辦的Healthcare Conference Taipei 2026法人說明會，執行長張金明表示，中裕的核心產品TMB-365/380 長效型合併療法已獲得美國FDA 核准進入臨床2b 試驗，鎖定HIV 維持療法市場

張金明表示，根據現有臨床試驗資料，TMB-365/380 在24 周的治療中展現100% 的病毒抑制率（未出現病毒學失效案例），相較於目前已上市或研發中的競爭對手，具有無需敏感性測試、無抗藥性疑慮、注射部位疼痛感極低及安全性高等優勢，展現成為First-in-Class / Best-in-Class 長效型 HIV 抗體療法的潛力。

在價值催化劑方面，TMB-365/380 臨床二期預計於2026年中完成最後一位受試者收治，並於2026年底至2027年初完成臨床2b。期中數據讀出，這將是大幅提升授權與合作開發價值的關鍵節點。根據市場預測，TMB-365/380 若能滲透 30% 的長效型 HIV 市場，其峰值銷售潛力可達30 至 40 億美元。

此外，中裕目前也積極布局自體免疫疾病領域，相關市場預計到 2033 年將增長至 4,000 億美元，約為 HIV 市場的 7倍以上。中裕開發的 CD4⁺ 靶向抗體藥物複合體（ADC） 平台，能精準鎖定 CD4⁺ 細胞，這不僅是 HIV 的主要宿主，也是多種自體免疫疾病（如類風濕性關節炎、多發性硬化症、乾癬及系統性紅斑狼瘡）的核心機制。

張金明表示，該ADC 技術能將藥物直接遞送至細胞內部釋放，僅需不到 1% 的全身劑量即可達到療效，可大幅降低傳統療法（如 TNF、JAK 抑制劑）常見的全身性毒性與副作用。隨著全球自體免疫藥物市場快速成長，中裕新藥看好 CD4 標靶 ADC 有機會成為次世代精準免疫治療新選項。

在商業化產品方面，中裕全球首創的 MDR HIV 抗體藥物 Trogarzo除已在美國上市外，正積極擴展至中東北非（MENA）、香港、澳門、台灣及越南等地區。此外，中裕利用其位於竹北的自有 cGMP 廠，除支援自有產品開發，亦承接多項 CDMO（委託開發暨製造服務）業務，強化營運彈性並挹注穩定現金流，形成研發與製造並進的雙引擎成長模式。

張金明表示，中裕正處於「平台主導地位」與「策略多元化」的關鍵轉折點。隨著 Trogarzo 驗證了 CD4 平台技術，TMB-365/380 與 ADC 平台的接續推進，將推動公司市值從目前的基礎向上躍升，目標在 2030 年左右成為具備百億美元企業價值的國際生醫大廠。

