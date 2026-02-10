2025世界少棒冠軍郵票盛大發行 傳承臺灣棒球精神

為紀念臺北市東園國小少棒隊榮獲2025年威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，中華郵政公司於10日正式發行「2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票」1套2枚，並於下午假東園國小綜合活動中心舉辦發行典禮。

中華郵政公司董事長王國材致詞時表示，東園國小是擁有82年歷史的棒球名校，不僅曾孕育出孫易磊、江坤宇等職棒球星，早在1972年就曾奪下威廉波特冠軍。時隔53年，東園小將去年以「12場全勝、決賽7:0完封美國隊」的完美戰績封王，讓臺灣睽違29年後再次站上世界少棒之巔。

王國材特別提到這套郵票的發行源於賴清德總統接見球隊時的親自指示，期望透過方寸之間，將這份「最強團隊」的拼搏英姿與「榮耀時刻」的奪冠喜悅，永遠記載在國家的歷史中。繼去年一月發行「世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」後，接著發行這套少棒冠軍郵票，正象徵著臺灣棒球的世代傳承。他也提到，今年3月5日WBC經典賽即將開賽，中華隊將前往東京巨蛋與澳洲、日本、捷克、韓國爭取複賽門票，期待再次爭取「WBC冠軍」的殊榮。

典禮由中華郵政公司董事長王國材主持，臺北市東園國小校長張鍾榮、冠軍隊總教練賴敏男親率全體小將出席，立法委員吳沛憶辦公室代表、臺北市議會劉耀仁議員、洪婉臻議員、郭昭巖議員、鍾小平議員、台灣世界少棒聯盟黃英華理事長、臺北市體育總會棒球協會戴極昇理事長、台北市棒球協會陳文尚理事長及中華集郵團體聯合會陳友安榮譽理事長等多位貴賓蒞臨共襄盛舉，共同見證這份屬於臺灣的驕傲。