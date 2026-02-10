上市櫃科技業擴廠潮！今年1月豪砸逾70億買廠辦 專家：最大筆在後頭

台灣2025年經濟成長率高達8.63%，創下近15年來新高，科技業功不可沒，不少科技廠今年也積極擴廠，台灣房屋集團趨勢中心整理公開資訊觀測站公告，今年初台光電（2383），以27.8億大手筆向遠東新世紀買下桃園觀音產業園區廠房，建物達10,185.13坪，土地也超過萬坪。

台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎分析，觀音產業園區位於桃園西北外圍，鄰近桃園國際機場、西濱快速道路、國道二號，對於製造、物流、出口型企業有天然的運輸與供應鏈優勢。

彭勝奎指出，觀音工業區園區內道路、污水處理、供電供水等基本設施齊全，其地價較龜山、中壢低，對企業進駐與投資較友善，吸引包括製造、生產、物流、科技等企業投資設廠，形成產業鏈集聚效應。

其餘包括力成（6239）科技也花17.8億在新竹產業園區購入6,117坪的廠房；至於巧新（1563）科技則是在嘉義大埔美園區12.3億購置廠房5,358坪。

總計今年1月，光是來自上市櫃公司科技業的工業地產交易就達八筆，總成交金額高達70億500萬元。惟商仲專家10日表示，目前國內工業地產最大筆交易，要屬美國記憶體大廠美光購入力積電（6770）的P5晶圓廠，但現在雙方僅簽署獨家意向書（LOI），若完成正式合約，美光將以總價18億美元（約新台幣585億元）現金、收購力積電位於苗栗銅鑼的P5晶圓廠，將是國內史上最大筆工業地產交易案。

連續九年蟬連經濟部產業園區指定配合的不動產仲介「台灣房屋工業地產中心」整理目前工業地產前五大產業買方，需求量最大的是倉儲物流業，占比約兩成，其次為食品製造業、科技業、資訊服務業與化工業。

其中倉儲物流業不僅需求量大，購廠面積條件門檻也高，所需土地面積幾乎都要5,000~10,000坪；至於科技業、資訊服務業和化工業，土地面積2,000坪起跳，廠房則至少都要1,200坪以上；食品製造業的廠房面積較小，介於500~1,200坪之間。

台灣房屋集團工業地產中心執行長陳璟葵分析，科技業、AI產業及綠能是世界趨勢，台灣科技廠具備技術優勢，更重要的是搶先卡位，且所需的廠房面積大，目前仍有不少科技業客戶還在積極尋覓廠房，尤其桃園、新竹等產業園區資源集中，成為設廠優先區域。

陳璟葵表示，延續2025年運籌準備的量能，工商地產交易於2026年1月開出亮眼紅盤，台灣產業的韌性、機動與靈活性，以及產業向心力、群聚力，展現出台灣最佳動能。

陳璟葵認為，2026年科技業、AI產業及綠能因應需求與趨勢持續拓展產能，尤其儲能科技、電動車、雲端運算、光電、晶片與封測、倉儲物流等上下游將陸續在全台布局，以迎接台灣產經新能量。