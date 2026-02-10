中華工程宣布總經理異動 資深專業經理人蘇麗梅升任

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中華工程宣布高層人事異動，董事長周志明免兼總經理職務，將專注於董事會決策及集團策略督導；新任總經理由原估算成控處協理蘇麗梅升任。圖／中華工程提供
中華工程今日宣布高層人事異動，董事長周志明免兼總經理職務，未來將專注於董事會決策及集團策略督導；新任總經理由原估算成控處協理蘇麗梅升任。主要目的為提升決策品質與經營效率，展現公司致力於ESG永續經營及優化管理機制的決心。

中華工程表示，周志明兼任總經理職務逾3年，鑑於近年來營建產業環境變遷快速，且公司業務推展日益龐雜，為求企業長遠發展，董事會決議明確劃分董事長與總經理職權。透過權責分工，將有助於強化風險控管與核心業務推動，符合現代企業對專業治理的期待。

新任總經理蘇麗梅為中華工程長期培養之專業經理人，擁有中央大學營建管理研究所碩士學位。自民國80年加入公司以來，服務年資已近35年，資歷完整且深厚。她由基層工程師做起，歷任工務所內業、施工現場管理、採購發包及估算成控等多項關鍵職務，對工程實務與營運管理均全面的了解；在擔任採購發包與估算成控主管期間，展現成本控管能力，有效提升公司整體獲利表現，同時，亦累積長達15年影音指揮中心遠距管理的豐富經驗，管理能力純熟，其專業與績效深獲肯定。

展望未來營運方針，中華工程在人事新布局後，將持續致力於推動「智能工程管理」，除穩固既有優勢外，公司將持續強化大型土地、住宅及工業區等開發業務，為企業注入更多元且穩健的成長動能。同時，積極拓展海外市場，擴大工程承攬版圖，致力於將中華工程打造為亞洲具代表性的房產及工程的跨國企業。

董事長 總經理 施工
