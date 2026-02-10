強化風險辨識與控管 新北市永和頂溪公辦都更案（A區）成立廉政平台

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
永和頂溪捷運站西側公辦都更案（A區）成立廉政平台。（圖／新北住都中心提供）
為確保「新北市永和頂溪捷運站西側公辦都市更新案（A區）」招商前置作業程序公開透明，並降低廉政風險，新北住都中心已於今年1月26日成立「永和頂溪捷運站西側公辦都更案（A區）廉政平台」，期能透過跨機關、跨領域合作機制，建立公開監督與溝通管道，強化招商各階段之風險辨識與控管，確保此案依法、穩健推動。

住都中心表示，此案為公辦都市更新，基地面積約1.6公頃，將採公開徵求實施者方式，引入民間投資金額約180億元，預計可創造近400億元之開發價值。考量此案產權關係複雜、住戶人數眾多，且社會關注度高，為確保後續招商作業程序周延、資訊充分揭露，住都中心爰於正式公告前提前導入廉政平台機制。

廉政平台秉持「廉政、法紀、程序透明及風險預防」原則，於今(2/10)日邀集臺灣新北地方檢察署、法務部廉政署、法務部調查局新北市調查處、新北市政府政風處、台灣透明組織協會及主管機關參與，透過跨域聯繫會議，就招商程序中可能面臨之風險進行意見交流，藉專業建議與外部監督，協助住都中心提前掌握並妥善因應各項潛在風險。

住都中心指出，藉由廉政平台的運作，有助於降低外界疑慮與爭議風險，並提升案件推動過程的公開透明與行政效率，強化社會大眾對此案的信賴。住都中心將於官網設置廉政平台專區，不定期揭露招商進度及相關資訊，確保此案在公開、公平及廉能治理的基礎上順利推動，逐步改善永和頂溪地區整體都市環境。

平台 都市更新 捷運 公辦都更
