光隆1月營收滑落近2年新低 預期第3季為成長高峰

「如果不把人權從永續報告書裡拿出來放進管理體系，那它永遠只是一份被動的回覆清單。」BSR副總監王欣于在與台灣企業合作與交流的過程中，總會回到這句提醒。作為國際企業責任組織，BSR長期推動企業將人權與供應鏈風險管理納入治理流程。也因此她看到，許多企業對人權的理解仍停留在「客戶丟來一張清單，我們填完、回覆，這樣就好了吧？」把它當作稽核的填空題，而非治理能力的一部分。

2026-02-10 15:10