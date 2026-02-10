光隆1月營收滑落近2年新低 預期第3季為成長高峰

快訊

中央社／ 台北10日電

戶外機能服大廠光隆今天公布1月營收新台幣4.87億元，年減6.7%，比去年12月下滑37%，為連續第2個月營收衰退，並創下近2年單月營收新低。

光隆說明，1月營收下滑，主要反映產業季節性因素，以及去年同期基期較高影響。從整體營運節奏來看，符合今年營運「先蹲後跳」的公司年度規劃，預期今年營收成長高峰將落在第3季。

光隆表示，目前成衣接單能見度已延伸至今年第3季，以美元計，估計今年營收以雙位數成長為目標，目前接單率已達全年目標約52%。

光隆分析1月各事業群營收表現，其中，成衣事業營收2.42億元，年增13.3%，在傳統淡季仍維持正成長，顯示機能服相關需求具備一定韌性；羽絨事業1月營收8273萬元，年減48.8%，主要是去年初原料行情回落，帶動營運基期偏高。

家紡事業1月營收1.03億元，年減28%，與主要客戶出貨時程調整有關，部分原訂1月出貨提前於去年12月完成，另有部分訂單後移，影響短期表現。另外光隆1月營收中，有約5600萬元來自建案3戶交屋認列。

展望後勢，光隆指出，短期營收受客戶出貨節奏與產業季節性調整影響；惟成衣訂單能見度明確，加上業外收益支撐，對於全年營運維持審慎樂觀看法。

營收
