年節剛需與企業採購支撐結構消費 富邦媒1月合併營收93.2億元

台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）10日公告1月合併營收約93.2億元，月增1.4%，年增1.9%。momo表示，1月營收動能主要來自年節送禮、年前實用型採購與企業尾牙獎品需求交織，帶動站上核心品類穩健表現。

momo指出，1月消費動能因多重因素發酵，支撐平台整體營運表現。隨著農曆年前備貨時點提前，年菜、應景食品與禮盒等需求逐步發酵，帶動送禮與家庭聚餐相關品類穩健成長；同時企業尾牙活動陸續展開，獎品與送禮型商品需求升溫，推升iPhone 17 Pro、iPad等3C產品，以及冬季「暖系家電」買氣。此外，受國際金價走揚影響，消費者資產配置與保值意識提高，金條與貴金屬商品關注度與銷售表現同步提升。momo表示，平台將持續以商品力與履約能力強化成長動能，回應市場在「剛需、效率、保障」導向下的採購決策。

富邦媒總經理谷元宏表示，平台成長不只來自檔期需求，更來自商業化能力與治理體質的長期累積。momo將持續以數據與AI強化供應鏈與履約效率，並透過momo Ads把需求轉換做深做廣，協助品牌夥伴創造可衡量的投放效益，穩健推進全年營運成長。