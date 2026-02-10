快訊

都更帶來了什麼？業者沉痛自省：窮人連老房子都住不起

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

北市內湖瑞陽公園怪男強抱兒童 家長制止也被打遭強制送醫

年節剛需與企業採購支撐結構消費 富邦媒1月合併營收93.2億元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）10日公告1月合併營收約93.2億元，月增1.4%，年增1.9%。momo表示，1月營收動能主要來自年節送禮、年前實用型採購與企業尾牙獎品需求交織，帶動站上核心品類穩健表現。

momo指出，1月消費動能因多重因素發酵，支撐平台整體營運表現。隨著農曆年前備貨時點提前，年菜、應景食品與禮盒等需求逐步發酵，帶動送禮與家庭聚餐相關品類穩健成長；同時企業尾牙活動陸續展開，獎品與送禮型商品需求升溫，推升iPhone 17 Pro、iPad等3C產品，以及冬季「暖系家電」買氣。此外，受國際金價走揚影響，消費者資產配置與保值意識提高，金條與貴金屬商品關注度與銷售表現同步提升。momo表示，平台將持續以商品力與履約能力強化成長動能，回應市場在「剛需、效率、保障」導向下的採購決策。

富邦媒總經理谷元宏表示，平台成長不只來自檔期需求，更來自商業化能力與治理體質的長期累積。momo將持續以數據與AI強化供應鏈與履約效率，並透過momo Ads把需求轉換做深做廣，協助品牌夥伴創造可衡量的投放效益，穩健推進全年營運成長。

momo 富邦媒 商品
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

廣達元月營收同期新高 GB300出貨動能火熱 有望淡季不淡

喬山1月合併營收年增14% 動能穩健

和椿1月營收年增80％ 伸興1月合併營收年減8.1%

全家1月合併營收年增5.7％ 春節買氣熱

相關新聞

迎輝達進度順利！李四川今證實：與輝達地上權案明天應可簽約

輝達落腳北士科，上周北市府已經確定專案地上權案權利金為122億元，台北市副市長李四川今天市政會議前受訪表示，北市府上周五...

科技業搶地擴廠戰來了 2026年初這些上市櫃大廠已出手

AI浪潮方興未艾，科技業積極擴廠，台灣房屋集團趨勢中心整理公開資訊觀測站公告發現，今年甫開春，就有多筆重磅交易，一場科技...

春節返鄉看屋大吃一驚 軌道經濟洗牌、這站房價狂漲17%

農曆春節將至，許多北漂青年返鄉，恐將發現房價已今非昔比。住商機構統計實價登錄資料，全台高鐵沿線站點房價與去年相比，有漲有...

軌道經濟萬靈丹失效了 去年高鐵這兩站房價修正

農曆春節將至，許多北漂青年返鄉，恐將發現房價已今非昔比。住商機構統計實價登錄資料，2025年國內高鐵沿線站點房價與202...

高雄文化中心生活圈房價下修？信義房屋專家解析市場現況

根據實價登錄，高雄文化中心生活圈在第七波信用管制前1年（2023年9月至2024年8月）與後1年（2024年9月至202...

振宇五金負責人遭AI冒用 民眾買高壓水槍變玩具水槍

近期網路流傳一支疑似由振宇五金門市負責人出鏡的促銷影片，畫面中宣稱「年底清庫存」，原價3,000多元的高壓水槍，如今只要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。