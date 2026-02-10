東擎科技 AiSMA 登場 強化工業邊緣系統安全與遠端控管

工業基礎設施正朝高度連網、軟體定義的智慧化營運模式發展，如何以安全且可擴充的標準化方式，統一遠端管理分散的異質系統，已成為工業系統競爭力的關鍵。華擎（3515）旗下工業電腦大廠東擎科技（7710）為此推出AiSMA系統管理解決方案（ASRock Industrial System Management Architecture），持續深化其對開放架構與資安防護的承諾。

AiSMA為業界首創以 Redfish為核心的統一系統管理架構，專為搭配東擎工業級強固邊緣AIoT系統平台而設計，協助企業在工業運算環境中，實現安全、互通且可長期維運的系統生命週期管理。透過Redfish標準與基於API的安全架構，AiSMA可將硬體、韌體、作業系統與軟體管理整合在同一管理系統，並支援透過AiOOB模組實現頻外（OOB）遠端管理機制，以利在多元架構的系統節點上維持一致的維運流程，提升系統穩定度、強化法規遵循準備，讓企業可在工業自動化環境中，不受特定品牌限制有效管理異質系統，建立可長期維運的系統控管能力。