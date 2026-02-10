當人權從「報告書」放進「採購單」 中小企業也要懂的勞動人權風險

「如果不把人權從永續報告書裡拿出來放進管理體系，那它永遠只是一份被動的回覆清單。」BSR副總監王欣于在與台灣企業合作與交流的過程中，總會回到這句提醒。作為國際企業責任組織，BSR長期推動企業將人權與供應鏈風險管理納入治理流程。也因此她看到，許多企業對人權的理解仍停留在「客戶丟來一張清單，我們填完、回覆，這樣就好了吧？」把它當作稽核的填空題，而非治理能力的一部分。

根據經濟部推動的「臺灣企業供應鏈尊重人權方案」規劃，首波將鎖定營業額達新台幣500億元以上的上市櫃製造業，自2026年起逐步導入人權盡職調查（HRDD）程序，並規劃把執行情形納入後續永續報告書揭露。

對半導體、電子代工等龍頭企業而言，人權不再只是道德宣示，而是與財務報表同等重要的合規門檻。更何況，歐盟《企業永續盡職調查指令》（CSDDD）效應，一旦供應鏈出現強迫勞動等高風險警訊，企業面臨的可能不只是聲譽風險，而是訂單流失或被迫退出市場的實質衝擊。當「選配」變成「標配」，台灣企業該如何從被動交卷，轉向主動準備？

觀念轉彎：把人權從「報告書」放進「採購單」

「真正的關鍵，在於能否把人權盡職調查（HRDD）從回覆清單轉換成風險管理。」王欣于一語道破。她觀察，台灣企業在全球供應鏈雖然位居關鍵，但心態長期處於被動。許多管理者認為HRDD是要另建一套複雜系統，因而心生抗拒。但王欣于認為，最有效的落地方式其實是「不另設系統」，將人權納入既有的採購決策中。「採購每天都在做選擇：比價、看交期、評估品質。我們需要做的，只是把『勞動人權風險』變成決策桌上本來就會被衡量的一個變數。」王欣于指出。

這意味著，企業在決定下單前，除了看供應商的報價，也要檢視其是否曾有勞動侵害紀錄？是否位於高風險地區？當這些資訊被量化為風險指標，採購人員就成了人權治理的第一道防線，而不是等到出事了才去救火。對於那些首當其衝、營收破500億的大型企業，王欣于提醒，光靠採購部門單打獨鬥絕對不夠，人權治理必須是一場跨部門的總體戰。

「採購管流程，但誰管合約的法律效力？誰管投資的隱藏風險？」她具體建議，法務部門需確保條款具實質約束力；風險控管部門應將人權風險納入年度內控；而業務開發與策略部門在評估進入新市場或設廠時，更需事先評估當地的勞動條件與土地爭議，避免因人權踩雷而導致投資泡湯。

此外，作為擁有話語權的大買家，大企業不能只把合規壓力往下丟。王欣于強調「共同承擔」的重要性：若供應商願意配合改善，企業端應設計誘因，例如提供三到五年的長約或列入核心夥伴名單，分攤供應商的合規成本，供應鏈才會有動力真正把風險降下來。

給中小企業務實的人權永續「三步起手式」

然而，法規的壓力勢必會沿著供應鏈溢出，資源有限的中小企業該如何因應？王欣于坦言，中小企業難以負擔全套的盡職調查，但這不代表只能雙手一攤。她提出務實的「三步起手式」。

1. 建立承諾（Commitment）：不需要長篇大論，而是制定一份以人為本的政策聲明，向員工與夥伴宣示立場，這是建立信任的第一步。

2. 鎖定高風險點：不必做全面盤查，而是優先檢視最容易出事的「外包、派遣與移工」。確認清潔保全外包商是否合法、移工仲介費是否由勞工負擔？這些「看不見的隊友」往往是國際稽核最常抓到的問題癥結。

3. 建立聆聽機制：設置一個具保密性、能被信任的申訴管道。王欣于強調，這不僅是合規，更是成本最低的預警系統，讓企業能在衝突爆發前就聽到聲音。

另外王欣于特別提醒一個很容易被忽略的是「社區影響」，例如在越南曾有大型工廠進駐後推升房價物價、交通癱瘓，引發居民反彈；這些社區衝擊若未被管理，也會反噬企業。「把人權當成治理能力的一部分，目的不是追求完美。」她總結，「而是在每一次採購、每一次投資中，把看不見的代價納入決策，確保我們的競爭力，不是建立在他人的脆弱之上。」

※更多精彩內容請詳見《願景工程》。

