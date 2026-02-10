2025中台灣十大推案建商揭曉 寶佳、豐邑、聯聚奪前三

2025年全台房市受到景氣寒冬影響，推案節奏明顯放緩，然而台中房市在指標區塊支撐下仍展現一定韌性。據591新建案最新統計，2025年台中十大推案建商排名依序為寶佳、豐邑、聯聚、富宇、惠宇、鉅虹、亞昕、寶璽、勤美與順天，雖然總銷量隨大盤修正，但在西屯、北屯等蛋黃區，依然保有強勁的市場動能。

去年房市由攻轉守，建商普遍採取保蛋黃、攻商辦的避險策略，資金回流精華地段的趨勢相當明顯。

其中，位居榜首的寶佳機構，去年在台中推案量達568億元，總戶數超過3,200戶，主要透過「勝美上安」與「松竹敦富」等大案領軍，其靈活的彈性定價策略，在景氣下行時成功吸引首購族目光，展現強大的去化能力。

豐邑集團在台中則重壓南屯13期、單元四與北屯區，陸續推進「泊金灣」、「翫美」、「光与玥」與「原潮APT」等四案，在景氣下行階段仍維持多點佈局，也為後續推案能量蓄積基礎。

值得一提的是，豐邑集團2026年的推案重心鎖定台中核心區位，備受市場高度關注。目前已揭露的四大指標案，包括位於七期市政路與惠中路口的「七期豐邑塔」，基地面積達3,057坪，規劃53層摩天大樓，單案總銷高達550億元，屬全台罕見的大型開發案。

另一住宅指標案「市政河南」坐落於市政路與河南路口，基地2,493坪、規劃45層，總銷約360億元。此外，水湳經貿園區的商辦案與十三期重劃區住宅案，約貢獻近280億元案量。合計總銷即突破千億元，被視為有機會問鼎全台前三強、並重返中台灣推案主導地位的重要變數。

位居第三名的聯聚建設，去年憑藉頂級商辦案「聯聚中衡大廈」單案即創下220億元總銷，顯示在高通膨時代，頂級企業對具備品牌實力的商用不動產需求依然強勁。

同樣採取以質取勝策略的，還有寶璽機構與勤美集團，寶璽機構與日本第一、全球前三大建築設計集團日建設計(NIKKEN SEKKEI)合作的超高層住宅新案「寶璽天讚」則是在2025年第4季正式發表，單案推案量就達120億元。

根據內政部實價登錄最新資料統計，台中市億元級預售住宅實登共成交21筆，其中，「寶璽天讚」就佔了12筆，成交總額達14億元，成為億元預售市場之冠，在台中頂級豪宅市場中獨佔鰲頭。「勤美之真」則憑藉草悟道地段優勢取得亮眼成交表現。

此外，富宇、惠宇、鉅虹等長期十大推案榜上的常客，則分別透過「富宇中山匯」、「富宇漾」、「惠宇大然」、「惠宇The ALPHA」、「鉅虹蒔美」、「鉅虹R&G」等案貢獻數百億案量，穩固中堅市場。

亞昕建設作為北部建商代表，此次以「亞昕織御」、「亞昕嶼森之森」等兩案強勢搶進第七名；而順天建設則重壓新興重劃區，推出「順天NEVERLAND夢.島」及「順天MR.L」成功入榜。