軌道經濟萬靈丹失效了　去年高鐵這兩站房價修正

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構統計實價登錄資料，2025年國內高鐵沿線站點房價與2024年相比，各有漲跌，其中嘉義站逆勢大漲17.7%，傲視全國；但過去為房市熱區的桃園站、新竹站周邊，房價開始修正了。住商機構提供
農曆春節將至，許多北漂青年返鄉，恐將發現房價已今非昔比。住商機構統計實價登錄資料，2025年國內高鐵沿線站點房價與2024年相比，各有漲跌，其中嘉義站逆勢大漲17.7%，傲視全國；但過去為房市熱區的桃園站、新竹站周邊，房價開始修正了。

住商不動產嘉義故宮南院加盟店店東吳宗翰分析，嘉義站大漲主要有兩大因素，首先是嘉義站先前高鐵特區雖發展多年，惟房價仍長期維持在每坪1~2字頭，低基期優勢下，對外地投資客與返鄉置產族群極具吸引力，更較具漲勢空間。

另外，吳宗翰表示，半導體大廠實質進駐設廠，帶進未來高端人才就業紅利，讓區域房價有未來性。

值得關注的是，各高鐵站中，以桃園、新竹站跌幅最大，其中桃園站從2024年的每坪41.6萬元，修正至38.3萬元，跌幅達7.9%，為全國高鐵站之最；新竹站也從每坪58.9萬元下跌至56.3萬元，跌幅4.4%，跌幅僅次於桃園。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，各高鐵站中，以桃園、新竹站跌幅最大，各下跌7.9%、4.4%，這兩站所在的桃園青埔、新竹竹北周邊，過去多年屬房市熱區，兩地新案每坪成交單價屢創新高。

不過賴志昶指出，歷經央行第七波信用管制、限貸令發酵，加上2025年為大量交屋潮，甫交屋的置產族面臨限貸因素，或是寬限期屆滿，投資人只求獲利了結，因此多有議價空間。

賴志昶指出，近年來國內不分南北，皆有高鐵特區議題，帶動區域內新建案陸續成交與交屋，直接拉高平均成交單價，讓不少返鄉民眾驚覺家鄉房價大變，惟短時間房價漲幅過快區域，未來若面臨新案大量完工，可能出現區域賣壓而讓價格出現波動。

他提醒，購屋人需留意追高風險，回歸自身財務能力與實際居住需求，來評估適宜進場物件。

房價 高鐵
