雀巢金牌咖啡 讓年節時光「啡」比尋常
瞄準春節商機「雀巢金牌咖啡」以濃郁誘人的咖啡香開啟馬年大好運勢，雀巢特別推出三款咖啡解方：香氣一沖瞬間綻放的「金牌微研磨即溶咖啡」、輕盈解膩的「金牌重焙拿鐵」，以及層次細膩適合細品的「金牌厚濾掛咖啡」成為降價降價喜愛咖啡的專屬伯樂。
迎接年度最長假期，你是否想好該怎麼度過了呢？不論是想馬不停蹄地走春拜年，或是只想居家充電放鬆，就讓雀巢金牌咖啡讓年節時光「啡」比尋常。
金牌咖啡香氣緩解疲勞、重焙拿鐵甜而不膩、厚濾掛咖啡讓團聚更溫暖放鬆，目前全系列已於各大通路熱賣中，雀巢邀請大家在闔家團圓之際，用每一杯高品質咖啡點亮新歲，並在忙碌喧囂的年節中找回幸福與平衡，完美享受新春時光。
從牌桌上的清脆節奏到親友間的徹夜長談。守歲時刻來上一杯「雀巢金牌微研磨咖啡」，沖泡瞬間，即刻把客廳化身為溫暖的咖啡廳，讓咖啡香氣輕輕趕走疲勞，「馬力全開」迎接團聚時光。「雀巢金牌微研磨即溶咖啡」採用獨家香氣回填技術完美封存咖啡精華，沖泡瞬間綻放現煮般的濃郁香氣。
讓你不用前往咖啡館人擠人，就能隨時隨地即刻享受高品質風味的咖啡，將最珍貴的年節時光留給身邊重要的人。
「呷甜甜，過好年！」春節少不了年糕、堅果、鳳梨酥等各式糖果點心，卻也容易因攝取過多甜食造成味覺疲勞，此時最適合泡一杯「雀巢金牌重焙拿鐵」，透過絲滑奶香與濃醇咖啡的完美比例，「馬」上平衡甜膩味蕾。
「雀巢金牌重焙拿鐵」嚴選50% 以上阿拉比卡豆，帶來雙倍濃醇的馥郁口感，並堅持零香料、零色素、零甜味劑且低脂的安心成分，讓你「輕快如馬」無負擔地享受各類年節美食，無論搭配哪種點心都能愜意品嘗。
根據統計，每5杯咖啡中有一杯為雀巢旗下的咖啡，而雀巢作為全球咖啡領導品牌，也利用企業規模發揮咖啡的力量。每一杯咖啡的背後，都是雀巢對永續的承諾，集團自2010推出雀巢咖啡永續計畫(Nescafé Plan 2030)以來，承諾到2025年100%採用負責任採收咖啡豆，並且有20%的咖啡豆來自於再生農業。產品所使用的咖啡豆皆來自負責任採收，支持咖啡農以再生農業改善土壤健康，讓日常咖啡，成為支持土地的溫柔行動。
