首座專屬救災物資倉儲動土 內政部：強化災害防救災韌性、保障安全

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部政務次長馬士元10日出席消防署辦理「建置專屬救災物資倉儲-中部倉儲統包工程」動土典禮。圖／內政部提供
內政部政務次長馬士元10日出席消防署辦理「建置專屬救災物資倉儲-中部倉儲統包工程」動土典禮。圖／內政部提供

內政部政務次長士元10日出席消防署辦理「建置專屬救災物資倉儲-中部倉儲統包工程」動土典禮。馬士元表示，臺灣位處地質敏感帶，易受天然災害風險與極端氣候影響，消防署在南投訓練中心建置臺灣首座「專屬救災物資倉儲」，結合國際人道救援所需基礎量能、導入系統化與智慧化管理、平日災害演練或搶救訓練，有效使各單位及人員熟悉專屬救災物資倉儲之運用，強化災後第一時間搜救行動，提升防救災能量。

馬士元說明，鑑於921地震經驗，我國經過27年的努力，參酌美國、日本等先進國家經驗，規劃建置救災物資倉儲，以完備國內外重大災害搶救所需，並接軌國際標準。10日開工的中部倉儲兼具平災結合功能，平時做為搜救隊伍進行大規模災害演練的基地，並提供國際搜救隊來臺救援時的裝備替換支援，發生災害時，則可迅速反應，提供穩定且持續的後勤支援，確保救援行動不間斷，提升災害韌性。另消防署規劃未來3年內，在東（花蓮）、南（屏東）、北（新北）等區域設置專屬救災物資倉儲，期縮短災時動員時間，確保各區域在面臨重大災害時，可獨立且快速的集結作業能力，保障臺灣人民的生命財產安全。

內政部表示，中部倉儲工程規劃總樓地板面積達1,979平方公尺，為地上2層之鋼骨鋼筋混凝土（SRC）構造，分為一般倉儲與值勤區2大區域，內部配置重、中型貨架，系統化儲放「管理、搜索、救援、後勤、醫療」等五大救災裝備器材，同時導入數位化、系統化的智慧管理方式，大幅提升精準掌握物資流動與調度的效率。

政府長期支持搜救隊伍的軟硬體提升與人員培訓，這座國際專業級救災物資倉儲的建置，象徵我國國際人道救援量能的全面提升，以及救援能力接軌國際的新里程碑，未來救災物資倉儲完工後，除處理重大災害的高效實力，更可為國際盟友的人命安全做出貢獻，善盡國際責任與義務，發揮「Taiwan Can Help」的人道精神。

內政部 災後
相關新聞

鄭麗君今赴美傳美台關稅協議本周簽署 藍委批黑箱談判

美台關稅談判日前落幕，傳本周簽署協議，行政院副院長鄭麗君今晚赴美。國民黨立院黨團今質疑黑箱談判，藍委王鴻薇表示，據悉這周非常有可能簽訂台美關稅協議，但政府仍不對外說明，我國政府也已讓步，準備開放開放牛絞肉、牛內臟的進口，已承諾把萊克多巴胺的標準比照現在的國際標準。

歷史上的今天／1966年電影「白日之銀翼」新女主角亮相

1966年2月10日，中日合作新片「白日之銀翼」宣布更換導演與女主角後，女主角國京子（上映後譯為國景子）首度接受媒體訪問，首先被關心男朋友的問題。「我的男朋友多極了，」國京子一本正經地回答，語氣中絲毫不含浪漫意味：「但是，他們都只是普通朋友而已，沒有一個是我的愛人。」

過年出國買瘦瘦針攜入境恐觸法 醫：亂打反而傷身

全球瘋打瘦瘦針，驚人的減重效果迅速成為焦點，但近期也傳出多起嚴重併發症案例，食藥署提醒民眾注意潛在的副作用風險。春節將近，許多人規畫出國旅遊，減重專科暨家醫科醫師魏士航表示，出國順手購買瘦瘦針返國，未經申報攜帶入境恐依「藥事法」移送檢調偵辦，而未經醫師評估自行購買使用，減重不成反而傷身。

蔣經國總統視網膜病變御醫 台灣視網膜泰斗劉榮宏上月辭世…醫界哀悼

振興醫院前院長劉榮宏於上個月27日過世，享壽88歲。劉榮宏致力研發和改進多項視網膜治療技術，早年即推動糖尿病視網膜病變及...

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

中華民國財經界與石化工業重要推手、經濟部前常務次長李樹久傳出2月3日辭世，享耆壽90歲。回顧李樹久一生，不僅是台灣「學、...

「世紀血案」惹議 國史館長：面對黑暗歷史要心存敬畏

林宅血案近日因電影「世紀血案」引發關注，國史館長陳儀深今天說，電影要處理這事情太冒險，即便像當時的警備總司令汪敬煦都會信...

