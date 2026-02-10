春節返鄉看屋大吃一驚 軌道經濟洗牌、這站房價狂漲17%

農曆春節將至，許多北漂青年返鄉，恐將發現房價已今非昔比。住商機構統計實價登錄資料，全台高鐵沿線站點房價與去年相比，有漲有跌，其中嘉義站罕見大漲17.7%，傲視全台，桃園、新竹站周邊，則呈現修正。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，房市步入修正期，區域具備生活機能或軌道經濟之餘，仍需有未來性加持，才能支撐房價漲勢。

根據統計，全台高鐵站周邊2025年房價比較去年同期，以嘉義站周邊房價漲勢最高，該站去年平均成交單價達25.4萬元，但到了今年大漲17.7%，平均單價已接近3字頭，漲幅傲視全台。

住商不動產嘉義故宮南院加盟店店東吳宗翰分析，嘉義站大漲有兩大因素，一是嘉義站先前高鐵特區雖發展多年，惟房價仍長期維持1~2字頭，低基期優勢下，對外地投資客與返鄉置產族群極具吸引力，亦較具漲勢空間。

另外，半導體大廠實質進駐設廠，帶來未來高端人才就業紅利，讓區域房價有未來性。

另值得關注的是，各高鐵站中，以桃園、新竹站跌幅最大，其中桃園站從2024年的每坪41.6萬元，修正至38.3萬元，跌幅達7.9%，為全台高鐵站之最，新竹站也從每坪58.9萬下跌至56.3萬元，跌幅4.4%，跌幅僅次於桃園。

賴志昶分析，兩站所在的桃園青埔、新竹竹北周邊，過去多年屬房市熱區，兩者新案成交單價屢創新高，不過歷經央行第七波信用管制、限貸令發酵，加上2025年為大量交屋潮，甫交屋的置產族面臨限貸因素，或是寬限期屆滿，投資人只求獲利了結，因此多有議價空間。

另一方面，過去漲多區域，亦因應市場機制與比價效應，自住族群寧往蛋白區買房，導致高鐵核心蛋黃區交易量縮，並出現階段性價格盤整。

賴志昶表示，近年來全台不分南北，皆有高鐵特區議題，帶動區域內新建案陸續成交與交屋，直接拉高平均成交單價，讓不少返鄉民眾驚覺家鄉房價大變。