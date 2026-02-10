快訊

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

日本JR橫濱線附近發現「無頭屍」 屍身腐敗嚴重身分死因待查

春節返鄉看屋大吃一驚 軌道經濟洗牌、這站房價狂漲17%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
嘉義高鐵站 ／取自google地圖
嘉義高鐵站 ／取自google地圖

農曆春節將至，許多北漂青年返鄉，恐將發現房價已今非昔比。住商機構統計實價登錄資料，全台高鐵沿線站點房價與去年相比，有漲有跌，其中嘉義站罕見大漲17.7%，傲視全台，桃園、新竹站周邊，則呈現修正。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，房市步入修正期，區域具備生活機能或軌道經濟之餘，仍需有未來性加持，才能支撐房價漲勢。

根據統計，全台高鐵站周邊2025年房價比較去年同期，以嘉義站周邊房價漲勢最高，該站去年平均成交單價達25.4萬元，但到了今年大漲17.7%，平均單價已接近3字頭，漲幅傲視全台。

住商不動產嘉義故宮南院加盟店店東吳宗翰分析，嘉義站大漲有兩大因素，一是嘉義站先前高鐵特區雖發展多年，惟房價仍長期維持1~2字頭，低基期優勢下，對外地投資客與返鄉置產族群極具吸引力，亦較具漲勢空間。

另外，半導體大廠實質進駐設廠，帶來未來高端人才就業紅利，讓區域房價有未來性。

另值得關注的是，各高鐵站中，以桃園、新竹站跌幅最大，其中桃園站從2024年的每坪41.6萬元，修正至38.3萬元，跌幅達7.9%，為全台高鐵站之最，新竹站也從每坪58.9萬下跌至56.3萬元，跌幅4.4%，跌幅僅次於桃園。

賴志昶分析，兩站所在的桃園青埔、新竹竹北周邊，過去多年屬房市熱區，兩者新案成交單價屢創新高，不過歷經央行第七波信用管制、限貸令發酵，加上2025年為大量交屋潮，甫交屋的置產族面臨限貸因素，或是寬限期屆滿，投資人只求獲利了結，因此多有議價空間。

另一方面，過去漲多區域，亦因應市場機制與比價效應，自住族群寧往蛋白區買房，導致高鐵核心蛋黃區交易量縮，並出現階段性價格盤整。

賴志昶表示，近年來全台不分南北，皆有高鐵特區議題，帶動區域內新建案陸續成交與交屋，直接拉高平均成交單價，讓不少返鄉民眾驚覺家鄉房價大變。

惟短時間房價漲幅過快區域，未來若面臨新案大量完工，可能出現區域賣壓而讓價格出現波動，因此購屋人需留意追高風險，回歸自身財務能力與實際居住需求，來評估適宜進場物件。

高鐵站周邊房價統計。（表／住商機構提供）
高鐵站周邊房價統計。（表／住商機構提供）

房價 高鐵
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

山東一金礦事故7死 中國：穩控春節前後安全形勢

春節流感肆虐 衛福部胸腔病院除夕至大年初五天天有門診

春節不怕沒醫師！ 初一至初三開診率均較往年增 健保APP可隨時查開診

春節不無聊！北市動物園、天文館初一起正常開放 屬馬入場祭好禮

相關新聞

迎輝達進度順利！李四川今證實：與輝達地上權案明天應可簽約

輝達落腳北士科，上周北市府已經確定專案地上權案權利金為122億元，台北市副市長李四川今天市政會議前受訪表示，北市府上周五...

科技業搶地擴廠戰來了 2026年初這些上市櫃大廠已出手

AI浪潮方興未艾，科技業積極擴廠，台灣房屋集團趨勢中心整理公開資訊觀測站公告發現，今年甫開春，就有多筆重磅交易，一場科技...

春節返鄉看屋大吃一驚 軌道經濟洗牌、這站房價狂漲17%

農曆春節將至，許多北漂青年返鄉，恐將發現房價已今非昔比。住商機構統計實價登錄資料，全台高鐵沿線站點房價與去年相比，有漲有...

高雄文化中心生活圈房價下修？信義房屋專家解析市場現況

根據實價登錄，高雄文化中心生活圈在第七波信用管制前1年（2023年9月至2024年8月）與後1年（2024年9月至202...

振宇五金負責人遭AI冒用 民眾買高壓水槍變玩具水槍

近期網路流傳一支疑似由振宇五金門市負責人出鏡的促銷影片，畫面中宣稱「年底清庫存」，原價3,000多元的高壓水槍，如今只要...

台塑集團轉型起手式 拚黃金十年

台塑集團台塑、南亞、及台化三公司昨（9）日完成1,000億元聯貸案的簽約，為台塑企業十年來最大聯貸案。業內指出，這應是台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。