高雄文化中心生活圈房價下修？信義房屋專家解析市場現況

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
文化中心屋主普遍惜售、釋出稀少，若在意學區與綠地機能，文化中心生活圈提供與美術館去相近的生活品質與更親民的總價門檻，成為換屋與學區族群的折衷選擇。（圖:信義房屋提供）
根據實價登錄，高雄文化中心生活圈在第七波信用管制前1年（2023年9月至2024年8月）與後1年（2024年9月至2025年9月）相比，平均單價下修近10%。信義房屋文化店主任王皓正指出，外界看到的平均單價下修，關鍵在交易結構轉變，「第七波信用管制前新成屋成交占比高，單價多在43至52萬元；信用管制後新成屋量縮，中古屋放量，平均價自然往下。」

文化中心主力並非首購，王皓正解釋，換屋族偏好早期3至4房大坪數，中古屋視社區單價約20至30萬元，總價多落在1500萬至3000萬元。建商因成本壓力與行銷節奏維持定價，新案公設比高、大坪數為主，總價門檻高，成交量自然受限，市場交易重心轉向屋齡30至40年的中古大樓。由於這類產品單價較低，拉低整體平均價，造成外界體感「房價下修」。

市場氛圍也轉向盤整。屋主相較房市火熱時期更願意溝通，議價空間仍在，但文化中心屋主普遍惜售、釋出稀少，偶有個案仍想挑戰社區新高，是否成交端視條件與時機。整體來看，量能從新成屋轉往屋齡30、40年或早期大樓。

王皓正表示，文化中心屬高雄早期文教特區受家長愛戴，高師大與附屬國中小、四維國小、五福國中皆為傳統名校，五福國中更是錄取率長年名列前茅。文化中心本身提供大範圍綠地與穩定的藝文活動，形成地緣與社群連結。家長為學區設定購屋策略，甚至出現以公寓低總價掛戶籍的操作。

針對購屋者建議，王皓正指出，重視學區與低總價者可鎖定公寓或華廈型產品；自住客則多鎖定30至40年大樓。可關注文化中心第一圈、第二圈，光華一路、廣州一街，以及師大附中學區的同慶路國宅等，釋出量不多，但一旦有物件上架，成交速度快，往往成為市場關注焦點。新案價格帶多要價4至5字頭、總價動輒3000萬以上；中古大樓若附車位約1500萬至2000萬出頭，無車位約1000萬出頭，同社區有無車位的價差往往超過車位價約250萬元的行情，凸顯車位的稀缺性。

「此區買方常拿美術館區比較。」王皓正補充，北高雄受台積電題材加持，美術館新案多見5至6字頭；若在意學區與綠地機能，文化中心提供相近生活品質與更親民的總價門檻，成為換屋與學區族群的折衷選擇。他認為，現階段屬於量縮價盤的整理期，對重視學區、地段且具剛性需求的買方而言，是重新檢視中古屋條件與價格合理性的時間點。

文化 學區
