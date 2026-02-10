科技業搶地擴廠戰來了 2026年初這些上市櫃大廠已出手

AI浪潮方興未艾，科技業積極擴廠，台灣房屋集團趨勢中心整理公開資訊觀測站公告發現，今年甫開春，就有多筆重磅交易，一場科技業搶地卡位擴廠戰，已然成形。

開春重大交易，以台光電(2383)27.8億向遠東新世紀買下桃園觀音產業園區廠房，建物達10,185坪，土地也超過萬坪，規模最大。

其次為力成科技(6239)以17.8億在新竹產業園區購入6117坪的廠房，另外，巧新科技(1563)則是在嘉義大埔美園區12.3億購置廠房5358坪。

台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎分析，觀音產業園區位於桃園西北外圍，鄰近桃園國際機場、西濱快速道路、國道二號，對於製造、物流、出口型企業有天然的運輸與供應鏈優勢。

園區內道路、污水處理、供電供水等基本設施齊全，地價較龜山、中壢低，對企業進駐與投資較友善，吸引包括製造、生產、物流、科技等企業投資設廠，形成產業鏈集聚效應。

台灣房屋工業地產中心整理目前工業地產買方的前五大產業，需求量最大的是倉儲物流業，佔比約兩成，其次為食品製造業、科技業、資訊服務業與化工業。

其中倉儲物流業不僅需求量大，購廠面積條件門檻也高，所需土地面積幾乎都要5千~1萬坪；科技業、資訊服務業和化工業，土地面積2千坪起跳，廠房則至少都要1,200坪以上；食品製造業介於500~1200坪之間。

台灣房屋工業地產中心執行長陳璟葵分析，科技業、AI產業及綠能是世界趨勢，台灣科技廠具備技術優勢，現在更重要的是搶先卡位，不少科技業現正全力尋覓廠房，桃園、新竹等產業園區資源集中，成為設廠優先區域。

陳璟葵表示，延續2025年運籌準備的量能，工商地產交易於2026年1月開出亮眼紅盤，台灣產業的韌性、機動與靈活性，以及產業向心力、群聚力，展現出台灣最佳動能。