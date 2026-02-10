國產營收／坐擁輝達總部附近2萬坪資產引關注 合併營收達19.29億元

國產（2504）10日公布今年元月集團合併營收，達到19.29億元的高檔，年增2.02％。主因持續受惠AI新十大建設與「大南方新矽谷」方案，帶動營建需求熱潮持續不斷。

國產表示，輝達來台設立的研發中心，位置就在國產建材集團南港大型開發案正對面；另外輝達落腳在北士科的海外總部，鄰近也有國產建材集團有近2萬坪土地資產，國產未來資產活化的潛在價值更深深的被這股AI浪潮點。

國產表示，日前輝達執行長黃仁勳抵達台灣，並宴請台灣重要科技AI供應鏈，這個外界譽為「兆元宴」的大老闆聚會，不僅成為科技業的佳話外，更呈現台灣科技在當前AI發展年代的重心角色，也確認全台科技營造大建設綿延不斷，加上政府重要AI科技建設計畫的推進，更奠定AI時代所需的基礎建設引擎。

國產受惠科技大廠不斷的在林口、新竹科、中科二期、嘉義科、南科、高雄楠梓科等全台科學園區，不斷擴建廠辦、帶旺區域房建熱潮，繼去年創下集團與國內本業最高營收紀錄之後，緊接著1月營運繼續維持高檔格局，集團營收來到19.29億元的高檔，年增2.02％，營收繼續往上穩健成長。

放眼國產集團未來的營運發展，國產認為，面對AI帶旺全台相關產業炙熱發展，政府也繼續盤點規劃了嘉義科二期、南科四期、楠梓園區等全台科技園區的接續建設計畫。讓這股AI燃起的全台科技大建設引擎，將會在未來繼續前行，也奠定國產建材的營運優勢、將繼續迎接科技大建設的營建利多。

國產強調，目前積極以全建材策略提供「低碳建築解決方案」，已經擁有領先業界的61張國內外低碳認證，而且主結構採用國產建材低碳混凝土，搭配旗下的國宇ALC輕質磚，總減碳率達22%，符合低碳建築標示1+級，最高可獲得8%容積獎勵。加上旗下重置資源科技的再生混凝土，具備明確的碳足跡減碳效益與合法再利用成效，可有效去化營建廢棄物，讓低碳循環經濟更具有加乘效果。

國產旗下還擁有45萬坪左右土地，也可以進行階段性的資產活化進程，如位於南港的大型開發案目前按進度進行開發，預計2027年底左右完工，由於輝達研發中心已經進駐正對面的潤泰玉成大樓，輝達的海外總部也計畫設在北士科，國產在鄰近北士科一到數公里的關渡平原處，擁有十筆左右、達近2萬坪的土地資產，未來若經政府國土計畫與都市計畫區段徵收之後，發還的土地將非常具有龐大的潛在開發價值，如此讓國集團除了具備營運優勢外，資產活化更點亮了集團每個階段性的龐大潛在開發價值。