迎輝達進度順利！李四川今證實：與輝達地上權案明天應可簽約
輝達落腳北士科，上周北市府已經確定專案地上權案權利金為122億元，台北市副市長李四川今天市政會議前受訪表示，北市府上周五下班前，已經將所有合約送到美國輝達總部，今天是對方的周一，到現在為止，進度還是相當順利，明天應該可以簽約。
媒體追問，明天簽約儀式，是否會由李代表與輝達子公司簽約？李四川表示，形式的部分，還是會尊重輝達的決定。
輝達落腳北士科，即將完成簽與約的最後一哩路，北市府上周五，由李四川出面說明市府已經和輝達美國總部完成設定專案地上權議價，最快11日可完成簽約，李四川今天上午受訪表示，進度相當順利，明天應該可以簽約。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。