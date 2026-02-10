快訊

鐵軌旁驚見「移動的草叢」！嚇壞司機急減速 警揪出元兇開罰

代理亂象／7.5萬儲備教師「有證不教」 揭開不進場真相

川普晶片關稅掛鉤美台協議 金融時報：由台積電分豁免額度給美國客戶

竣邦越南新廠目標上半年動土 強化東南亞區域供應鏈布局

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

竣邦-KY（4442）10日表示，旗下越南染整廠預計將於2026年上半年正式動工，首波將以薄布、四面彈性布料等技術性產品線為主，相關品項目前於當地供應鏈仍屬稀缺，未來新廠建置完成後，將有助於完善竣邦-KY於東南亞供應鏈生產優勢，並提升整體交期彈性與服務量能，以期帶動未來營運成長利基。

竣邦-KY先前公告1月合併營收1.12億元，年減18.11％，由於今年農曆春節時程較晚，品牌客戶下單與訂單出貨節奏配合終端市場與生產排程調整，致使部分訂單遞延出貨認列，惟仍持續受惠於運動、戶外領域客戶下單需求穩健向上，後續成長動能可望逐步展現。

竣邦-KY長期深耕戶外與運動領域市場，持續與多家國際品牌維持穩定且具黏著度的合作關係，並同步積極拓展新品牌及新應用領域合作機會，帶動整體接單動能穩健成長。觀察目前整體接單狀況，截至目前在手訂單優於去年同期。

其中，在運動領域方面，主力客戶聯名品牌之專案訂單已陸續出貨，推升未來整體接單量能；在戶外領域方面，與品牌客戶合作開發專案也如期陸續出貨中，布種的應用款式數量亦相對提升，凸顯竣邦-KY於機能性布料開發的完整性與彈性，有效回應品牌客戶對多元機能與產品差異化的需求，為後續營運成長奠定良好基礎。

為強化中長期成長動能，竣邦-KY亦持續深化東南亞供應鏈布局，除穩步擴增在地合作供應廠商外，亦同步推進自有染整產能建置，以提升整體供應鏈完整度與競爭力。依目前規劃，越南染整廠預計在2026年上半年動工，初期將鎖定薄布、四面彈等當地供給相對不足的技術布種。竣邦-KY指出，新廠加入後，東南亞生產體系將更趨完整，可有效提升交期彈性與服務容量，進一步強化未來營運成長基礎。

東南亞 運動
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

宏致1月營收月增16% 寫新高紀錄

越南走私大麻埋包全台公園 警抓販毒集團16人扣1億元毒品

竹南警強勢掃蕩不法賭博 帶回11人依賭博罪及違反社維法究辦

韓國郡守提引進外籍女性救生育率挨轟 地方政府道歉

相關新聞

迎輝達進度順利！李四川今證實：與輝達地上權案明天應可簽約

輝達落腳北士科，上周北市府已經確定專案地上權案權利金為122億元，台北市副市長李四川今天市政會議前受訪表示，北市府上周五...

降稅效應！若關稅降為0…美製車降價1成

美對台對等稅率談定百分之十五且不疊加，代價除了赴美投資五千億美元，也涉及台灣市場開放程度，尤其是對美國進口汽車關稅調降，...

十年最大規模 台塑三寶聯貸千億

台塑集團旗下台塑、南亞及台化合計1,000億元台幣聯貸案，昨（9）日完成簽約，為台塑集團近十年來最大規模聯貸。業內認為，...

振宇五金負責人遭AI冒用 民眾買高壓水槍變玩具水槍

近期網路流傳一支疑似由振宇五金門市負責人出鏡的促銷影片，畫面中宣稱「年底清庫存」，原價3,000多元的高壓水槍，如今只要...

台塑集團轉型起手式 拚黃金十年

台塑集團台塑、南亞、及台化三公司昨（9）日完成1,000億元聯貸案的簽約，為台塑企業十年來最大聯貸案。業內指出，這應是台...

散裝船運價有望回升

美國總統川普宣示6月前要終結俄烏戰爭，美俄也在洽商12兆美元雙邊經濟協議，全球散裝船業者等待多年的和平商機終於有望在今年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。