振宇五金負責人遭AI冒用 民眾買高壓水槍變玩具水槍

近期網路流傳一支疑似由振宇五金門市負責人出鏡的促銷影片，畫面中宣稱「年底清庫存」，原價3,000多元的高壓水槍，如今只要不到半價即可入手，並強調「一噴就能帶走所有髒汙」。影片語氣誠懇、畫面專業，吸引不少民眾信以為真下單購買。然而，多名消費者收到包裹後卻發現內容物與宣傳嚴重不符，有人拆箱只見空盒，有人甚至僅收到玩具水槍，引發強烈不滿與恐慌。部分民眾更直接前往振宇五金門市投訴，詢問「是不是振宇真的在清倉特賣？」。

對此，振宇五金（2947）10日嚴正澄清，該類促銷影片與商品銷售皆非官方行為。公司表示，近期門市與客服中心陸續接獲大量民眾查證來電，近期已收到近百通詢問，多數民眾皆是在網路上看到相關廣告影片後，前來詢問商品價格與活動真實性，顯示詐騙內容已對消費者造成實質混淆。

振宇五金指出，這類廣告影片疑似透過 AI 技術變造影音，冒用門市畫面及人員形象，假稱「年底出清庫存」，並以「破盤價」、「限時搶購」、「超長售後保障」等話術吸引消費者點擊購買。除高壓水槍外，近期亦有多起花蓮賑災款高壓清洗機及雷射水平儀等商品遭冒名販售。

振宇五金特此公告強調，公司未授權任何非官方社群帳號、粉絲專頁或一頁式購物網站販售商品，亦不會透過不明帳號、個人頁面或影音廣告直接銷售工具產品。所有商品與活動資訊，均以振宇五金官方網站、官方認證社群平台及全台實體門市公告為準。

振宇五金也提醒民眾，若看到價格明顯低於市價、主打限時出清或來源不明的廣告連結，務必提高警覺，切勿輕信，以免造成財務損失或個資外洩。同時，瀏覽 Facebook 粉絲專頁時，應認明具備平台「藍色勾勾」認證的官方帳號，避免誤信名稱相似或近期成立的假冒粉專。

如民眾發現疑似冒用振宇五金名義的詐騙訊息，可於週一至週五上班時間（08:00–17:00）撥打客服專線 0800-495-888 查證，或直接洽詢鄰近實體門市確認；若已不慎受騙，請保留相關證據，並立即撥打 165 反詐騙專線 或向警方報案。

振宇五金強調，目前已持續蒐證並配合相關單位通報下架不實內容，並將透過官方管道加強防詐宣導。作為深耕在地多年的實體通路品牌，振宇五金也呼籲民眾提高警覺，謹慎查證來源，共同防堵詐騙行為，避免更多消費者受害。