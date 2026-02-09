台中開運第一站金典x小虎day《讓你一整年還不錯的馬》

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
金典綠園道購物中心透過四大沉浸式情境主題展，讓馬年好運如影隨形。記者宋健生/攝影
2026台中開運第一站！金典綠園道購物中心邀請到知名度擴及海內外的台灣插畫品牌「小虎day」，即日起在1樓展區打造高2.8公尺的小虎，透過四大沉浸式情境主題展，讓馬年好運如影隨形。

《讓你一整年還不錯的馬》展覽，從2月9日起2月26日止免費參觀，讓大家透過祈福裝置開啟嶄新的馬年篇章：「讓小虎跟你一起Lucky everyday，每一天的幸運都信手拈來！」

新年，是新的，從零開始，好運也開始。這次展覽以「除穢、招財、納福、團圓」四個新年祈福情境主題，放入小虎day創作者ericoco趣味鮮明的小虎角色，將傳統的新年祈願符號「空間化」，讓祝福不再只是一句話或平面圖騰，而成為可步入的場景敘事。

「除穢」利用潔白方磚與泡湯意象，藉由洗淨將身心重整，揮別過去，以清爽的心情迎接新歲；「招財」運用長青植物的生命力與招財貓小虎結合，為新的一年招來穩健財運與良緣。

「納福」將鳥居的祈願，搭配達摩不倒翁的毅力，期許在馬年順利完成心願；「團圓」以台味店鋪呈顯出台灣街道生活的日常基調，圓潤的小籠包象徵團聚與包容，擴散出人與人之間的人情味。

金典綠園道說，每位觀賞者可以藉由將自己置入小虎的情境設置，穿梭在生活的每一片刻，感受幸運的日常綠洲；只要一一收集，就會發現這一整年，比想像的還要好運。

一入展區，就是高大的吉祥物小虎馬站立在展場中央，它不僅是視覺的焦點，也是開啟這趟收集幸運的旅程起點。和小虎馬一樣，馬年的開始，試著仰視或俯視小虎馬，在進入春夏秋冬之前，重新找回童年仰望世界的方法，感受當下，看看這一年會有什麼不一樣。

除了作品與情境展示之外，金典綠園道也不忘讓大家留下新年初始「還不錯」的幸運實體存檔。這次展覽與TIMELAB拍貼機合作，為展覽注入新年儀式感，五款展覽限定主題拍貼框，讓消費者在這場「還不錯」的旅程，將體驗和情感一起印製出來，作為2026年第一份親手收集到的幸運證明。

這次展覽與TIMELAB拍貼機合作，為展覽注入新年儀式感。記者宋健生/攝影
金典綠園道購物中心即日起在1樓展區打造高2.8公尺的小虎馬。記者宋健生/攝影
招財 生活
