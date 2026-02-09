中市春節訂房率六都第一！金典酒店總統套房幸運兒出爐

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「來台中當總統－住宿消費抽總統套房」，市府攜手金典酒店等多家旅宿業者共同出擊。記者宋健生/攝影
台中市觀旅局積極推動「台中Hi8 全城開趴」系列活動，9日於金典酒店舉行「來台中當總統」最終場抽獎儀式，由副市長鄭照新與觀旅局長陳美秀、金典酒店總經理陳月鳳等人抽出2名總統套房得主。

鄭照新指出，在「台中Hi8全城開趴」氛圍與即將登場的中台灣燈會強大號召下，目前台中各大旅館春節平均訂房率已近六成並持續攀升中，數據六都第一，將台中旅遊熱度自去年底延伸至新春假期。

鄭照新表示，「台中Hi8全城開趴」自去年底至今年初，已成功藉由綠美圖開幕、台中購物節、耶誕嘉年華、五月天演唱會、台中最強跨年、元旦國旗趴、頑童演唱會等活動，吸引國旅人潮到台中，接下來將由近期討論度最高的中台灣燈會接棒登場，讓台中一路熱鬧到新春年節，成功打造白天旅遊、夜晚嗨玩的城市節慶氛圍。

陳美秀指出，據統計顯示，受惠於中台灣燈會強大吸引力，台中春節連假前8天平均訂房率近六成，高居全台第二、六都第一，大年初二及初三更突破七成。台中兼具山海景觀與都會機能，春節期間歡迎民眾來台中賞燈、谷關泡湯、武陵賞櫻，或走讀市區美食與高美濕地夕照，感受多元豐富的旅遊魅力。

陳美秀說，此次「來台中當總統－住宿消費抽總統套房」活動，市府攜手金典酒店、台中港酒店、薆悅酒店五權館、林酒店、烏日璞旅、台中商旅及麗寶福容大飯店等多家知名旅宿業者共同出擊，行銷中市優良旅宿，不僅帶動旅宿住房需求成長，也讓幸運得主有機會體驗頂級飯店的尊榮服務，讓城市觀光效益更廣泛擴散。

陳月鳳說明，為迎接金馬年來臨，金典酒店祭出多元新春企劃，包括除夕當天於宴會廳舉辦百桌圍爐宴，並同步推出「金馬御膳年菜組」及多款單品料理、西式年菜與精緻禮盒供民眾選購。飯店主廚強調，今年年菜以「讓飯店級味道走入家庭」為理念，在保留傳統風味的基礎上融入創新元素，讓年節餐桌更具質感與層次。

觀旅局補充說明，「台中Hi8 全城開趴」熱度持續，後續還有台中商旅天際套房及麗寶福容大飯店福容套房等兩間「類總統套房」抽獎，詳情請鎖定「大玩台中」臉書粉專。

「台中Hi8 全城開趴」系列活動，今(9)日於金典酒店抽出2名總統套房得主。記者宋健生/攝影
台中 酒店 台灣燈會
