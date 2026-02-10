和泰車年終+紅利 最高12個月

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

在台美關稅談判底定後，業內預期，車市將有一波「降稅紅利」可期，而車廠今年營運也可望比去年好，在美製車款降價誘因下，交車輛數有望衝出新一波佳績，各大車廠留才不手軟，將以紅利、獎金、調薪三箭齊發。

其中，和泰車（2207）除了要發三個月以上年終獎金外，「年中獎金」（紅利）也可望衝上九個月，全年獎金額度將達12個月，全年要領24個月年薪沒問題。

2025年車市較前一年衰退，各家車廠為了搶人才、穩定品牌吸引力，不只年終紅利不見減少，同時還持續評估調薪可行性，和泰車、三陽、裕隆集團年年依據實際狀況評估調整薪資待遇，不受整體環境變化影響。

預期2026年車市將較2025年回升，各車廠除了導入車款．強化競爭力，人才也是各家競逐焦點之一。

另外，車市龍頭和泰車連年業績表現突出，和泰車去年發了三個月的年終獎金外加年中九個月的紅利獎金，今年的獎金與紅利發放規劃也與前一年相當。

和泰車除了年終與紅利獎金之外，該公司每年的「年中」都依據營運狀況進行調薪，今年也有望再迎一波加薪喜訊。和泰車的員工待遇被認為是車廠最豐厚。

三陽則是連年調薪，今年八個月的年終獎金與去年維持相同水準，至於是否會繼續調薪，公司表示，一般都是5、6月才會討論是否調薪，只能說「不排除」。

裕隆集團則視物價水準調整員工薪資。

和泰車 車市 裕隆集團
