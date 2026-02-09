市場觀察室／帶動畫產業走出新路

根據統計，台灣是日本動畫簽約數量的全球前三名市場之一，動漫展人潮屢創新高，顯示民眾對動畫內容的強勁需求與付費意願。然而，這片熱鬧的市場卻幾乎由美、日作品壟斷。根據文化部報告，2016至2020年間在台上映的309部動畫電影中，台灣本土作品僅有七部，產量嚴重不足。

儘管敘事長片發展受限，但台灣的動畫技術實力仍在商業廣告、MV視覺、電影特效等領域發光發熱，誕生了如Bito、夢想動畫等知名工作室。根據台灣經濟研究院的調查，2023年台灣動畫產業總營收達到新台幣100.13億元，較前一年成長23.62%，顯示產業在特定領域仍具備活力與成長潛力。

然而，由現實面來看，產業正面臨以下三大困境

困境一：資金的死亡迴圈

台灣動畫產業的困境，來自一個難以打破的「死亡迴圈」。首先，動畫製作成本極高，一部長片動輒耗資數千萬甚至上億元。其次，國內市場規模有限，票房收入幾乎不可能回收高昂的成本。第三是觀眾對本土作品的信心和支持度相對不足。

困境二：代工模式的後遺症

長期的代工歷史造成了產業結構的「偏食」。台灣動畫界擅長執行製作，卻嚴重缺乏產業鏈前端的「原創開發」與後端的「行銷發行」人才。這種結構性缺陷，使得台灣動畫產業鏈難以建立起從漫畫、動畫、遊戲到周邊商品的完整IP（智慧財產權）生態系，獲利模式極其單一。

困境三：人才外流與血汗勞動

由於國內缺乏大型製作案與穩定的發展環境，讓許多優秀的動畫人才選擇遠赴中國、日本等地發展，造成嚴重的人才斷層。留在台灣的創作者，則常面臨低薪、高工時的「血汗」處境。

尋找破局之路，台灣動畫的未來解方以下三點供參：

一、政策領航：從補助到生態系建構

為振興文化內容產業，政府近年成立了文化內容策進院（TAICCA），扮演著產業加速器的角色，透過投融資、獎補助等方式，為創作者注入資源。例如，文化部影視局在2025年首次辦理，從前期開發到製作提供一條龍支持，總金額破億元。

這些政策支持是原創動畫重要的續命丹，但長遠來看，目標應從單純的「補助」，轉向協助產業建立一個能自我造血的健康「生態系」。

二、商業模式再造：以「IP為核心」的跨域整合

台灣動畫需要擺脫「做一部片、算一部片」的思維，轉向以「經營IP」為核心。韓國Webtoon（網路漫畫）的成功模式是極佳的借鏡，即先以成本較低的漫畫測試市場水溫、累積粉絲，待IP成熟後，再進行動畫、影視、遊戲等多角化開發，將IP價值最大化。這種「漫改」模式能有效分散風險，並創造長尾效應。

三、國際合作與利基市場：走出自己的路

面對美日等動畫巨頭，硬碰硬並非明智之舉。台灣可以利用自身優勢，尋找破口。一方面，積極尋求國際合製的機會，引進外部資金與技術，讓台灣作品能登上國際舞台。

另一方面，應深耕利基市場，發揮台灣自由多元的創作風氣，講述具有在地特色又能引發普世共鳴的故事。

台灣的動畫技術實力依然是重要資產，尤其在電腦動畫與特效領域，已是許多國際團隊信賴的合作夥伴。未來若能將此技術優勢與本土原創內容更緊密地結合，將有機會創造出獨一無二的競爭力。