商業興觀點／中小企減碳行動四步驟

呼應COP30甫落幕之年度氣候會議，其核心主題「全球共同努力（Global Mutirão）」強調各國須透過跨國協力、跨部門整合與跨產業行動，共同推進全球氣候治理與淨零轉型。我國雖非UNFCCC會員國，但仍持續為國際減碳貢獻心力，並根據《氣候變遷因應法》明確揭示2050淨零排放目標，逐步建立以「碳費＋碳權交易」為核心的碳定價體系。

政府規劃自2026年起，依據2025年的排放量正式徵收碳費，初始費率設定為每噸300元，鎖定年排放超過25,000噸之來源。此舉顯示政府已將碳定價納入中長期治理架構，旨在導引企業內部化碳成本，並強化實質減碳的經濟誘因。

面對碳費與國際供應鏈要求的雙重壓力，中小企業的轉型策略顯得至關重要。建議企業應依循四個關鍵步驟展開綠色行動。

首先是盤點需求與設定目標，依產業特性釐清轉型的急迫性；其次是完成碳盤查，依據ISO 14064-1或GHG Protocol等國際標準掌握排放熱點，中小微企業則可利用經濟部提供的免費碳健檢服務。

接著，企業應訂定具體的減碳策略，包括能源效率提升、再生能源導入與低碳製程改造。

最後則是落實行動與追蹤成效，透過定期審視成果與導入查證制度，不僅能爭取碳費優惠費率，更能改善製程效率、降低成本，進而提升ESG表現與品牌價值。

在特定產業的轉型路徑上，低碳農業的發展策略具備高度參考價值。我國應著力於農業剩餘資源盤點、減少化學肥料依賴、推動精準灌溉及土壤改良。

推行初期應注重「示範點」的建立，讓農民透過實際觀摩確認技術成效，結合長期試驗數據佐證以提高採用意願。

在制度層面，若缺乏量化工具與標準化方法，減碳成果將難以轉化為政策支持，因此建議加速建立農業碳排放係數資料庫，並強化田間管理紀錄。透過將「減碳行為」轉化為「可交易資產」，農業得以從被動適應氣候變遷，轉為主動創造市場價值。

低碳旅遊的推動則展現了淨零治理不僅是技術課題，更涉及社會、文化與地方發展的協同轉型。

生態旅遊應以社區主體性與政府引導為核心，透過資源挹注協助社區建立文化認同與環境意識，避免造成過度旅遊。

針對目前旅遊碳足跡仍依賴人工計算的困境，未來應引入數位化管理平台與碳管理系統，使低碳旅遊從理念轉化為可驗證、可評估的具體行動。

綜合而言，我國推動淨零應朝向「制度、科技與社會」三軸整合發展。在碳權制度上，應強化市場透明度與專案品質審查，建立可信的認證機制；在農業與旅遊領域，則應結合數據量化與補助政策，提升科技導入意願並強化全民對低碳生活的認同。

政府已提供法制架構與資源平台，企業應以碳盤查為起點，從小處著手持續累積綠色競爭力。未來，能否將低碳能力轉化為永續經營的動能，將是企業在淨零大潮中突圍而出的關鍵。