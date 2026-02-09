數位沛方／決策外包 AI…有盲點

AI發展方興未艾，輔導企業時發現一些企業主開始會徵詢AI的意見來做決策，這本身不是壞事，因為就像看醫生一樣，尋求第二意見可避免誤判，是個不錯的做法。

但有一點值得注意，在請AI提供意見的時候，最好提供充分的資訊。我遇到一些老闆，只是丟段文字或影音素材給AI，就要它給個改善建議。這樣的做法，其實是非常危險的，因為在沒有前因後果、公司當前狀況及策略的資訊下，它給的建議不見得是當前最佳解決辦法。

舉個例子，我曾經在幾堂AI協作課程讓學員練習，拿一間公司的模擬廣告成效資訊來做結案報告，學員必須告訴客戶（或主管），從報告中可以建議對方未來如何調整廣告。

在過程中，看到大部分學員開始使用AI做報告（沒限制一定要用），結果不出所料，他們都掉入我預設的陷阱中：這間公司主要賣A產品，這個產品占了公司九成營收與利潤，當然也花了公司許多的廣告預算。

這間公司同時賣B產品，但因為不是公司想發展的主力，利潤也不好，該產品整體市場更是萎縮得一塌糊塗，所以只是加減賣，雖然有投放廣告，但也只是做少量的曝光。

照理來說，報告應該要針對Ａ商品，多加著墨如何優化廣告或產品頁面，來提升相關的業績。但事實上，超過一半的學員，在最後的報告中，都提到了：降低A產品廣告預算，增加B產品廣告預算的結論。

因為從帳面數據看，A產品廣告轉換率比B產品的差，轉換成本也偏高，所以AI在沒有其他提示下，做出了上述的建議。

這個建議在數據上看起來正確，但在經營上卻可能是致命的錯誤：如果真的去跟主管或客戶講，甚至是自己就是負責人情況下去做，那很可能把公司帶向經營不善的方向。

因為B產品在表面上有不錯的成效，但那是因為其他競爭者已經放棄這個持續萎縮的市場，若真把預算砸下去，帶來的成長幅度其實非常有限。

AI並不是不能用，而是不能在缺乏脈絡的情況下亂用。當你只給AI「局部數據」，它只會回你「局部最佳解」；但企業經營要的是「整體最佳解」，而這正是最容易被忽略的地方，特別是當你本身又不具備相關的判斷能力時，更容易因為那些看似有理的AI解說而採取錯誤行動。

所以在此要提醒，如果你自己都還沒想清楚三個重點：

一、公司現在的核心目標是什麼？二、哪個產品是戰略重點、哪個只是補充？以及第三，眼前的數據異常，是策略選擇，還是真的出了問題？那麼，再聰明的AI，也只會把你帶往一條看似理性、實際卻偏離成功的路。