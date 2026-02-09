智慧經營／星野台灣總代理、湯桂禎國際旅行社董座湯桂禎 注重質感 把旅遊變居遊

台灣人熱愛旅行，2025年出國人數衝破1,738萬人次，甚至超過人口數比台灣多好幾倍的日本。日本星野集團台灣總代理、湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎表示，在業界觀察了20多年，看見台灣人對旅遊的想像正在發生翻天覆地的變化。

飯店式旅遊 在地連結

對於2026年的旅遊趨勢，湯桂禎認為隨著遊玩經驗更豐富，大家會開始思考：「我能不能玩得更深、更像自己？」

「現在四分之三的旅人都選擇自由行，我認為2026年依然會是以『主題旅遊』為中心的一年。大家不再問要去哪個國家，而是問要去『做什麼』？」湯桂禎指出，可能是為了完成一場京都的馬拉松、去極地感受對大自然的敬畏，或是專程飛往北海道TOMAMU，只為在那片粉雪中尋找心靈的自由。

最明顯的改變是，旅遊的「標的」變了。以前飯店只是睡覺的地方，現在飯店本身就是「目的地」。

湯桂禎說，現在的高級飯店如四季酒店（Four Seasons）或星野集團的虹夕諾雅（HOSHINOYA），早已超越了住宿的意義。它們更像是當地的文化引路人，能提供比傳統旅行社更細膩的在地連結。

2026年，旅遊將會回歸到個人內心的滿足。這種「以飯店為核心」的旅行，不再是趕路，而是一種「居遊」。「當旅行社的角色從「帶路人」轉向「風格提案者」，所提供的不再是一張機票，而是一個能讓你在忙碌生活中暫停、重新找回生活質感的契機。」

高CP值行程將是正解。在2026年，所謂的高CP值並非廉價，而是「物超所值」。要達成這個目標，唯有自由行能透過策略操作實現。旅遊最核心的支出是機位與住宿，這兩者皆隨市場供需浮動。湯桂禎建議須掌握兩個關鍵：

高端式行程 觸動心靈

首先要提前布局。透過半年以上的預期管理，鎖定早鳥優惠。其次是善用條件交換。

經由「連住方案」或「不可取消訂房」來優化成本。當你提前鎖定價格、拉長停留時間，不僅能避開系列團的溢價，更能以更低的門檻享受頂級飯店。

在高通膨時代，「時間」就是換取空間與價格的最佳籌碼。

談到高端旅遊有哪些地方值得去的建議時，湯桂禎點出其中眉角，「在高端旅遊的領域，層峰客群的消費邏輯已從『外在的奢華堆砌』轉向『內在的自我實現』。因為真正值得投入的行程，不在於昂貴的標價，而在於其提供的獨特性與心靈獲得感。」

湯桂禎說，這類體驗通常具備極高的專業策展力與隱密性。例如前往極地探險，在極端環境中感受自然的靜謐與震撼，這是一場關於生命韌性的重新校準；又如搭乘guntû(槓子號)，在流動的地景中體驗與世隔絕的審美生活。

或像虹夕諾雅這樣的品牌，將在地文化轉譯為一種現代隱居藝術，讓旅人在入住期間完成深度的身心修復與思維重塑等，皆有其深刻且觸動心靈的魔力。

「對資深旅人而言，高端旅遊更像是一種『生命刻度的累積』。當行程能跨越單純的地理位移，進而觸發旅人對自身與文化、自然之間的全新對話時，這種具有啟發意義的非日常體驗，才是高端旅遊最核心的價值所在。」