聽新聞
0:00 / 0:00

美製車關稅有望下降！六大車廠擬「策略性」引進

聯合報／ 記者邱馨儀／台北報導

因應台美對等貿易協定，美規車進口關稅可能降至零，和泰車、裕日車、賓士BMW、尚騰、特斯拉等六大車廠，均規畫「策略性」引進美製車款。在降稅牽動降價誘因下，今年美製車在台灣車市銷售規模可望突破千億元大關。

據了解，和泰車日前就已經透露「不排除引進美製車」，隨著台美關稅將底定，策略與作法日益清晰。

和泰車規畫一旦美國車關稅調降，除了既有的大型休旅車SIENNA之外，也將向原廠（豐田）爭取，從美國進口大型休旅車和皮卡。和泰車透露，引進美製車款的主軸是「導入原本未進口的車款」，策略性的擴增產品線，滿足消費者的多元需求。

裕隆集團也將有類似作法，據悉，裕日車擬規畫從美國進口三款車，豐富裕日車的產品線。義美關係企業的尚騰集團方面，近期引進美國經典傳奇品牌 Jeep，也有望成為美國車降關稅後首家導入台灣的純美品牌，產品戰線也不排除持續擴大。

其中，Jeep預計第二季開始交車，由於美國車進口關稅即將底定，Jeep兩款車以零關稅條件Sahara二○九點八萬元與Rubicon二三九點八萬元開始預售搶攻市場，顯示車商對於美國車零關稅進口的普遍預期。

同為豪華車的賓士、BMW因為在美國就有製造基地，以賓士旗下的五款休旅車包括GLE、GLS、EQE、EQS等共五款來自美國。另外，BMW則是X3、X5、X6、X7來自美國。

不只既有車款可望因關稅調降而降價，增加從美國進口的車款也將使得產品力提高，美國車在台灣車市的占比勢必快速升高。

BMW 賓士 和泰車 特斯拉
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

關稅總結會議將底定 蕭美琴：最後一哩路盼國人支持

情感糾紛？高鐵左營站前30歲男搶走72歲翁BMW、現金240萬

影／駕駛不見了！彰化BMW百萬名車倒栽蔥水溝 肇事畫面曝光

傳台美關稅協議下周簽署 賴士葆：政府未說明美國貨輸台是否零關稅？

相關新聞

TOYOTA商旅車超大型露營 推2026 HIACE CAMPING嗨咖露營趣

TOYOTA感謝商旅車車主長期以來的支持，並持續深化車露文化的交流體驗，和泰汽車（2207）將於2026年3月...

企業赴美…學者憂台灣產業空洞！高薪工作恐出走

面臨川普祭出關稅，台灣高科技業面臨赴美投資壓力，國人產業外移陰影再現，擔心衝擊國內就業及產業空洞化。學者檢視這股赴美投資...

台商赴美 學者憂我「訂單減、出口降 消費不會好」

台美關稅談判底定，台灣雖獲關稅百分之十五不疊加，卻得付出赴美投資二五○○億美元＋二五○○億美元融資保證的代價，對於台灣未...

降稅效應！若稅率為0…美製車降價1成

美對台對等稅率談定百分之十五且不疊加，代價除了赴美投資五千億美元，也涉及台灣市場開放程度，尤其是對美國進口汽車關稅調降，...

美製車關稅有望下降！六大車廠擬「策略性」引進

因應台美對等貿易協定，美規車進口關稅可能降至零，和泰車、裕日車、賓士、BMW、尚騰、特斯拉等六大車廠，均規畫「策略性」引...

北市都更大餅開搶！內湖成建商新戰場 海砂屋是關鍵

台北市邁入大都更時代，都更已成建商布局重心，尤其具迫切改建需求的「海砂屋」案件，更被視為加速都更的關鍵突破口，近期包括璞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。