美製車關稅有望下降！六大車廠擬「策略性」引進

因應台美對等貿易協定，美規車進口關稅可能降至零，和泰車、裕日車、賓士、BMW、尚騰、特斯拉等六大車廠，均規畫「策略性」引進美製車款。在降稅牽動降價誘因下，今年美製車在台灣車市銷售規模可望突破千億元大關。

據了解，和泰車日前就已經透露「不排除引進美製車」，隨著台美關稅將底定，策略與作法日益清晰。

和泰車規畫一旦美國車關稅調降，除了既有的大型休旅車SIENNA之外，也將向原廠（豐田）爭取，從美國進口大型休旅車和皮卡。和泰車透露，引進美製車款的主軸是「導入原本未進口的車款」，策略性的擴增產品線，滿足消費者的多元需求。

裕隆集團也將有類似作法，據悉，裕日車擬規畫從美國進口三款車，豐富裕日車的產品線。義美關係企業的尚騰集團方面，近期引進美國經典傳奇品牌 Jeep，也有望成為美國車降關稅後首家導入台灣的純美品牌，產品戰線也不排除持續擴大。

其中，Jeep預計第二季開始交車，由於美國車進口關稅即將底定，Jeep兩款車以零關稅條件Sahara二○九點八萬元與Rubicon二三九點八萬元開始預售搶攻市場，顯示車商對於美國車零關稅進口的普遍預期。

同為豪華車的賓士、BMW因為在美國就有製造基地，以賓士旗下的五款休旅車包括GLE、GLS、EQE、EQS等共五款來自美國。另外，BMW則是X3、X5、X6、X7來自美國。

不只既有車款可望因關稅調降而降價，增加從美國進口的車款也將使得產品力提高，美國車在台灣車市的占比勢必快速升高。