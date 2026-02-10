降稅效應！若稅率為0…美製車降價1成

美對台對等稅率談定百分之十五且不疊加，代價除了赴美投資五千億美元，也涉及台灣市場開放程度，尤其是對美國進口汽車關稅調降，除了特斯拉降價在預期內，其他如野馬等「血統純正」美製車售價也可望調降，若關稅降為零，估售價降幅近一成；至於非美系車業者如何因應，則要看美車降價後對車市版圖帶來的影響，短期內跟進降價機率不高。

由於民眾對美車降稅帶動車價下滑產生預期心理，去年下半年起車市陷入觀望期，儘管政府祭出延長舊換新貨物稅減徵補貼、加碼新購排氣量兩千ＣＣ以下小客車減徵五萬元補貼，加上車廠加碼促銷，但去年掛牌數四十一萬四四一六輛，較前年下滑近一成。

一月各公司陸續發放年終獎金，車商原本期待帶動一波買車潮，但一月車市總銷量僅三點五萬輛，比上月的四點七三萬輛下滑百分之廿五點九。業者形容，「計畫趕不上變化、變化又趕不上美國一句話」，直指對等關稅雖已定案，但美規車降稅相關細節尚未揭露，造成民眾縮手。

目前進口車關稅百分之十七點五，不少業者認為，美製車是否降價還是未知數，但電動車龍頭特斯拉幾乎一定會反映價格，這也有望拉抬台灣電動車市占率。對此，特斯拉在台經銷商表示，目前還沒有降價的決議。

特斯拉的四款車款有三款為美國製造，Model Y則為德國製，今年第二季以後，特斯拉將停產旗下最長壽的旗艦車款Model S與Model X，也就是說，僅剩下Model 3與Model Y兩款，只有Model 3是美國製。

熟悉特斯拉人士說，若美車進口關稅降為零，降價、促銷優惠是有可能的，但無法完全反應關稅，因為除了關稅，還有一些浮動成本，且特斯拉的價格是由美國總部訂定，而台灣銷售特斯拉利潤率並不高。

至於其他歐日車商在美國設廠生產的汽車是否跟進降價？業者指出，進口車價格短期之內不會受到關稅調降的影響，畢竟降稅針對的是美國，因此僅有「血統純正」的美製車輛有立即反映價格的壓力，包括福特、野馬等，有機會看到更便宜的價格，估計降幅可能接近百分之十左右，而其他車廠在美國設廠車款如德國BMW的X3、X5、X7等也有機會降價，但速度不會太快，還需要一段觀望期。

車界人士說，美製車因車體大油耗高，並不符合多數國人的需求，市占並不高，扣掉特斯拉，市占率長久以來都未超過百分之一，即便美製車輛降價，但因為掌握不了市場的訂價權，不管是日系車、歐系車，都沒有因為美國車降價而跟進的理由，除非美國車價對半砍，進而影響國人的購買偏好，才會讓其他車廠思考新策略。

目前特斯拉在台銷售車款價格帶依照車款不同，約在一七四萬至三五○萬之間，估計若關稅降至零，車價可望有百分之五至八的降幅，最低有機會到一六○萬元。

尚騰汽車集團在執行長吳睿弘表示，特斯拉若立即大幅降價，台灣汽車市場特斯拉的品牌占有率有機會大幅提升，台灣電動車市場的滲透度也會因此提升。