美國總統川普宣示6月前要終結俄烏戰爭，美俄也在洽商12兆美元雙邊經濟協議，全球散裝船業者等待多年的和平商機終於有望在今年到來；國內的散裝船業認為，隨著中國農曆年後的各種需求出籠，有助於推升散裝船運價回升。

法人分析，就各種重建建的軌跡來推估，因為碼頭被破壞，早期會以巴拿馬型及輕便極限型船需求，國內經營業者慧洋-KY（2637）、裕民、四維航、台航及正德等優先受惠；接著就是海岬型市場需求會急速攀升，國內經營海岬型的業者包括中航、新興、裕民及慧洋-KY。

俄烏戰爭實在打太久，全球很很期待停戰到來，根據外電報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，川普政府代表團已提出明確時間表，美國總統川普正推動在6月之前終結俄烏戰爭，6月之前有望進行和平會談簽署停戰協議；同時也傳出美國正在和俄國談規模約12兆美元的雙邊經濟協議。

國內的散裝船業者指出，2026年以來，散裝船市場表現平平，BDI(波羅的海價指數)本年度以來僅小漲2.45%，近一周因為中國大陸已經開始準備過年，市場交投冷清，運價呈現回檔修正，近一周下滑10.4%，2月6日收盤時指數來到1923點，下滑0.6%。

