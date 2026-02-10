台塑集團轉型起手式 拚黃金十年

台塑集團台塑（1301）、南亞、及台化三公司昨（9）日完成1,000億元聯貸案的簽約，為台塑企業十年來最大聯貸案。業內指出，這應是台塑集團「轉型」的起手式，千億聯貸案等同宣告，該集團要脫離景氣循環股、邁向黃金十年。

對此聯貸案，台塑集團昨日僅簡單說明，資金用途均將用作充實營運週轉金及償還既有負債。業內指出，對家底殷實的台塑集團而言，千億元算不上大數字，其意義在於向市場宣告，集團面向AI新時代轉型的必要性與急迫性是「借錢也要做」，但不是向股東伸手要錢。

事實上，台塑企業自吳嘉昭接掌行政中心總裁後，即宣示要朝產品轉型、事業轉型、低碳轉型、能源轉型及數位轉型等五大主軸全力推動轉型。尤其面對石化產業長期供過於求與景氣波動壓力，台塑、南亞及台化三公司的推動多元轉型的動作最積極，力求強化營運體質，降低對傳統石化景氣循環的依賴。

以南亞為例，近年擴大電子材料布局，受惠AI伺服器、高效能運算與高速網通需求成長，銅箔、環氧樹脂等產品銷售穩定推進。南亞並規劃大規模投資擴大利基型產能，切入半導體應用，開發半導體用電子級液態CO2，以及氟系塑膠PFA管材、管件，鎖定高度仰賴進口的特殊材料市場，爭取進口替代商機。