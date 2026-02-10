十年最大規模 台塑三寶聯貸千億

台塑集團旗下台塑（1301）、南亞及台化合計1,000億元台幣聯貸案，昨（9）日完成簽約，為台塑集團近十年來最大規模聯貸。業內認為，台塑集團在此資金活水助力下，將全面朝向AI定位的大型綜合性企業集團邁進。

由於台塑企業屬產業龍頭，加上三家授信都是連結ESG永續指標，可享0.02至0.05個百分點優惠，市場推估利率約在3%以內，且籌組進行很快，各銀行展現支持力道，募集很快達標並超額認購許多。其中，南亞的額度為360億元，為三家公司中最高，主要由國泰世華銀行和臺灣銀行進行聯貸，國泰世華銀行擔任額度管理銀行、臺銀擔任擔保品管理銀行，該案導入ESG永續連結機制。資金用途為充實營運周轉金、償還既有負債，以前瞻研發配置，支持南亞在電子材料、新世代工程塑膠及玻纖複合材料等高技術門檻領域的投資布局。

台塑的320億元聯貸案則由第一銀行及玉山銀行共同統籌主辦。同時，第一銀行共同主辦南亞及台化聯貸案、玉山銀行則共同主辦台化聯貸案，該聯貸案除提供營運資金與償債所需，顯示國內銀行對台塑企業推動轉型、落實ESG的高度認同。

第一銀行指出，這次聯貸資金主要用於充實營運周轉及償還既有負債，並將ESG永續績效指標與財務指標納入授信條件，聯貸銀行將定期檢視企業永續表現與財務承諾，藉由授信機制引導企業接軌國際永續發展趨勢、強化公司治理。

台化聯貸案由合庫銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行、兆豐擔任擔保品管理銀行，在獲得同業踴躍參貸下最終以320億元完成募集。

國銀指出，雖石化產業近期遇逆風，但台塑畢竟還是有龍頭的市場地位，深耕台灣已久，一貫建立下來的信用相當良好。（記者黃于庭、林勁傑、廖珮君、謝柏宏）