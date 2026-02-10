雄獅、五福、山富動能強

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

農曆年連假向來是旅行社業績大補丸，今年春節落在2月、去年則在1月底，使旅行社1月營收面臨高基期挑戰，但仍繳出優於預期的成績。雄獅（2731）元月營收為同期第三高，五福、山富雙雙寫下同期次高，顯示寒假買氣提前啟動，整體動能穩健。

業者普遍指出，春節連假出國需求將在2月集中湧現，今年訂位與出團狀況強勁，營運表現值得期待。

雄獅公告1月營收21.58億元，因受春節連假落點差異影響，年減9.91%，仍創下歷年同期第三高紀錄。雄獅表示，今年九天春節連假主要落在2月，導致部分旺季營收遞延。展望後市，受惠國際旅遊需求強勁，第1季營運展望維持正向樂觀。

五福1月營收6.86億元，月增8.31%，年減2.39%，創同期次高。五福表示，2月市場利多疊加，九天春節連假的爆發式出國需求已使長短線產品預訂率接近滿載，緊接著228連假，更吸引年後短期旅遊需求持續湧入。

山富1月合併營收5.36億元，年減2.98%，創同期次高。山富表示，首季推出不少包機行程，包括北海道（日本航空）、韓國首爾（易斯達）及越南河內（越捷）包機產品，其中，北海道包機為100席流冰專機，提供空中追逐海上流冰的獨家體驗，為業界首創。

連假 春節 山富
